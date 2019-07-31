Персеиды в объективе: Авито выяснил, в каких городах больше всего любуются ночным небом

В конце июля по ночам россияне начали наблюдать крупнейший ежегодный метеорный поток — Персеиды. Как выяснили эксперты Авито, если прошлым летом главными городами любителей разглядывать звездное небо были Казань, Ижевск и Красноярск, то теперь лидируют Омск, Казань и Самара. В целом по стране интерес к телескопам вырос на 18% за год, и россияне находят самые разные варианты для своего хобби: от бюджетных аксессуаров к смартфону до дорогих моделей мирового класса.

Где живут самые увлеченные астрономы?

Сопоставив спрос на телескопы и их предложение, эксперты Авито выяснили, что больше всего любоваться звездным небом хотят омичи, которые вытеснили с первого места жителей Казани. Третью строчку заняла Самара, хотя год назад на ней был Красноярск.

Рейтинг городов по интересу к телескопам, изменение позиций за год

Город Изменения места за год 1 Омск 9 2 Казань -1 3 Самара 5 4 Новосибирск 1 5 Екатеринбург 4 6 Пермь 5 7 Тольятти 15 8 Краснодар 12 9 Ижевск -7 10 Москва -6 11 Волгоград 2 12 Саратов 2 13 Нижний Новгород -1 14 Ростов-на-Дону 7 15 Челябинск 2 16 Тюмень -1 17 Воронеж 6 18 Уфа -12 19 Санкт-Петербург -12 20 Иркутск -2 21 Ульяновск -5 22 Красноярск -19 23 Барнаул -4

Наблюдение небесных тел становится все более популярным хобби — об этом говорит рост спроса на телескопы на 18% за год в целом по стране и положительная динамика в 15 из 23 крупнейших городов. Минимально спрос вырос в Нижнем Новгороде (на 1%), а рекордсменами стали Омск (+178%), Тольятти (+155%) и Ростов-на-Дону (+127%).

Предложение телескопов, в свою очередь, во всероссийском масштабе выросло на 22%.

От телескопа для смартфона до собственной обсерватории

В целом по стране рассматривать звезды стало дороже: средняя цена телескопа достигла 23 030 рублей, увеличившись на 22% за год.

Найти подходящий прибор на Авито можно с любым бюджетом: например, в селе Введенское (Курганская область) телескоп в рабочем состоянии продается всего за 500 рублей. А в Лобне за 400 000 рублей продается «невероятно мощный» японский телескоп Vixen VMC260L для получения снимков с высоким разрешением и «отличными» возможностями наблюдения. Кроме того, на сайте представлены даже портативные телескопы для смартфона.

Среди городов первенство по доступности телескопа принадлежит Тюмени (в среднем 8 480 рублей), а самая высокая средняя цена зафиксирована в Тольятти (122 300 рублей, что связано с присутствием большого числа высокотехнологичных моделей на рынке).