Персеиды в объективе: Авито выяснил, в каких городах больше всего любуются ночным небом
В конце июля по ночам россияне начали наблюдать крупнейший ежегодный метеорный поток — Персеиды. Как выяснили эксперты Авито, если прошлым летом главными городами любителей разглядывать звездное небо были Казань, Ижевск и Красноярск, то теперь лидируют Омск, Казань и Самара. В целом по стране интерес к телескопам вырос на 18% за год, и россияне находят самые разные варианты для своего хобби: от бюджетных аксессуаров к смартфону до дорогих моделей мирового класса.
Где живут самые увлеченные астрономы?
Сопоставив спрос на телескопы и их предложение, эксперты Авито выяснили, что больше всего любоваться звездным небом хотят омичи, которые вытеснили с первого места жителей Казани. Третью строчку заняла Самара, хотя год назад на ней был Красноярск.
Рейтинг городов по интересу к телескопам, изменение позиций за год
|
Город
|
Изменения места за год
|
1
|
Омск
|
9
|
2
|
Казань
|
-1
|
3
|
Самара
|
5
|
4
|
Новосибирск
|
1
|
5
|
Екатеринбург
|
4
|
6
|
Пермь
|
5
|
7
|
Тольятти
|
15
|
8
|
Краснодар
|
12
|
9
|
Ижевск
|
-7
|
10
|
Москва
|
-6
|
11
|
Волгоград
|
2
|
12
|
Саратов
|
2
|
13
|
Нижний Новгород
|
-1
|
14
|
Ростов-на-Дону
|
7
|
15
|
Челябинск
|
2
|
16
|
Тюмень
|
-1
|
17
|
Воронеж
|
6
|
18
|
Уфа
|
-12
|
19
|
Санкт-Петербург
|
-12
|
20
|
Иркутск
|
-2
|
21
|
Ульяновск
|
-5
|
22
|
Красноярск
|
-19
|
23
|
Барнаул
|
-4
Наблюдение небесных тел становится все более популярным хобби — об этом говорит рост спроса на телескопы на 18% за год в целом по стране и положительная динамика в 15 из 23 крупнейших городов. Минимально спрос вырос в Нижнем Новгороде (на 1%), а рекордсменами стали Омск (+178%), Тольятти (+155%) и Ростов-на-Дону (+127%).
Предложение телескопов, в свою очередь, во всероссийском масштабе выросло на 22%.
От телескопа для смартфона до собственной обсерватории
В целом по стране рассматривать звезды стало дороже: средняя цена телескопа достигла 23 030 рублей, увеличившись на 22% за год.
Найти подходящий прибор на Авито можно с любым бюджетом: например, в селе Введенское (Курганская область) телескоп в рабочем состоянии продается всего за 500 рублей. А в Лобне за 400 000 рублей продается «невероятно мощный» японский телескоп Vixen VMC260L для получения снимков с высоким разрешением и «отличными» возможностями наблюдения. Кроме того, на сайте представлены даже портативные телескопы для смартфона.
Среди городов первенство по доступности телескопа принадлежит Тюмени (в среднем 8 480 рублей), а самая высокая средняя цена зафиксирована в Тольятти (122 300 рублей, что связано с присутствием большого числа высокотехнологичных моделей на рынке).