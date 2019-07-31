+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Персеиды в объективе: Авито выяснил, в каких городах больше всего любуются ночным небом

В конце июля по ночам россияне начали наблюдать крупнейший ежегодный метеорный поток — Персеиды. Как выяснили эксперты Авито, если прошлым летом главными городами любителей разглядывать звездное небо были Казань, Ижевск и Красноярск, то теперь лидируют Омск, Казань и Самара. В целом по стране интерес к телескопам вырос на 18% за год, и россияне находят самые разные варианты для своего хобби: от бюджетных аксессуаров к смартфону до дорогих моделей мирового класса.

Где живут самые увлеченные астрономы?

Сопоставив спрос на телескопы и их предложение, эксперты Авито выяснили, что больше всего любоваться звездным небом хотят омичи, которые вытеснили с первого места жителей Казани. Третью строчку заняла Самара, хотя год назад на ней был Красноярск.

Рейтинг городов по интересу к телескопам, изменение позиций за год

 

Город

Изменения места за год

1

Омск

9

2

Казань

-1

3

Самара

5

4

Новосибирск

1

5

Екатеринбург

4

6

Пермь

5

7

Тольятти

15

8

Краснодар

12

9

Ижевск

-7

10

Москва

-6

11

Волгоград

2

12

Саратов

2

13

Нижний Новгород

-1

14

Ростов-на-Дону

7

15

Челябинск

2

16

Тюмень

-1

17

Воронеж

6

18

Уфа

-12

19

Санкт-Петербург

-12

20

Иркутск

-2

21

Ульяновск

-5

22

Красноярск

-19

23

Барнаул

-4

Наблюдение небесных тел становится все более популярным хобби — об этом говорит рост спроса на телескопы на 18% за год в целом по стране и положительная динамика в 15 из 23 крупнейших городов. Минимально спрос вырос в Нижнем Новгороде (на 1%), а рекордсменами стали Омск (+178%), Тольятти (+155%) и Ростов-на-Дону (+127%).

Предложение телескопов, в свою очередь, во всероссийском масштабе выросло на 22%.

От телескопа для смартфона до собственной обсерватории

В целом по стране рассматривать звезды стало дороже: средняя цена телескопа достигла 23 030 рублей, увеличившись на 22% за год.

Найти подходящий прибор на Авито можно с любым бюджетом: например, в селе Введенское (Курганская область) телескоп в рабочем состоянии продается всего за 500 рублей. А в Лобне за 400 000 рублей продается «невероятно мощный» японский телескоп Vixen VMC260L для получения снимков с высоким разрешением и «отличными» возможностями наблюдения. Кроме того, на сайте представлены даже портативные телескопы для смартфона.

Среди городов первенство по доступности телескопа принадлежит Тюмени (в среднем 8 480 рублей), а самая высокая средняя цена зафиксирована в Тольятти (122 300 рублей, что связано с присутствием большого числа высокотехнологичных моделей на рынке).

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

30 июля / Комментарии
В России число покупок со смартфонов увеличилось на 79%

В России число покупок со смартфонов увеличилось на 79%

Criteo, рекламная платформа для открытого интернета, представила аналитику по покупкам с мобильных устройств и эффективности нативных приложений.

далее →

29 июля / Комментарии
Результаты Группы компаний Яндекс.Маркет в II квартале 2019 года

Результаты Группы компаний Яндекс.Маркет в II квартале 2019 года

Группа компаний Яндекс.Маркет, совместное предприятие Яндекса и Сбербанка в сфере электронной коммерции, объявляет финансовые и операционные результаты II квартала года 2019 года.

далее →

29 июля / Комментарии
Яндекс отчитался за второй квартал 2019 года

Яндекс отчитался за второй квартал 2019 года

Яндекс крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2019 года.

далее →

26 июля / Комментарии
Онлайн фешен-ритейл не любит карты

Онлайн фешен-ритейл не любит карты

Только 40% крупнейших российских онлайн-ритейлеров полностью раскрывают наименование и адреса, принимают к оплате национальные платежные инструменты и надлежащим образом информируют потребителей о способах совершения покупки.

далее →

26 июля / Комментарии
Всероссийский конкурс сайтов и приложений Рейтинг Рунета назвал победителей 2019 года

Всероссийский конкурс сайтов и приложений Рейтинг Рунета назвал победителей 2019 года

В минувшую среду, 24 июля в Москве прошла очередная церемония вручения наград всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!