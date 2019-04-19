Первая международная конференция по шеринг-экономике Sher Day 2019

Sher Day 2019 — это первая в мире крупномасштабная конференция, полностью посвященная шеринг-экономике. Своим взглядом на текущие тренды и будущее шеринга поделятся 44 топ-спикера из крупнейших российских и международных компаний: IKEA, eBay, SAP, Alibaba, BlaBlaCar, Яндекс, Авито, YouDo, Делимобиль, ФРИИ, Трушеринг, VOI Technology, ВШЭ, РАЭК, ФНС, Счётная палата, The Untitled ventures, Рыбаков Фонд и многие другие.

Организатор конференции: Sher.ru — краудшеринг-сервис, помогающий людям делиться классными товарами и услугами без денег.





В программе конференции 6 сессий:

Глобальный тренд на шеринг: будущее экономики сегодня. Шеринг как новая модель корпоративной социальной ответственности. Традиционный бизнес vs шеринг: враги или партнеры? Сам себе предприниматель: как зарабатывать и экономить на шеринге? Доверяй, но проверяй: вызовы и новые технологии в шеринге. Шеринг-питчи «Русская рулетка»: полетит — не полетит?

Конференцию поддерживают: SAP, ФРИИ, Рыбаков Фонд, Shopolog, Трушеринг, New Retail, Compot, Russol онлайн-школа стартапов, журнал Профиль и другие партнеры.



На сегодняшний день зарегистрировано 650 участников, включая журналистов из топ-СМИ, CEO, основателей и топ-менеджеров компаний из различных отраслей — банки, ритейл, екоммерс, IT, инвестофонды, промышленность, консалтинг, НКО и др

Когда: вторник, 23 апреля с 09:00 до 18:40

Где: Центр цифрового лидерства SAP, Космодамианская набережная, 52/7

Участие бесплатное — по регистрации

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