Первые итоги работы экспортной платформы Made in Russia

В электронном каталоге Made in Russia (madeinrussia.com) размещено более 300 товаров российских производителей. Каталог запущен Российским экспортным центром (РЭЦ) в конце декабря 2017 года. Его главная задача — продвижение российской продукции за рубежом под единым страновым брендом.

Made in Russia — это каталог российских производителей и их товаров, ориентированный на международных покупателей. Сайт работает на 8 языках (русский, английский, немецкий, испанский, арабский, фарси, китайский, хинди) и адаптирован под специфику разных регионов. Каталог продвигается на рынках, наиболее приоритетных для российских экспортеров — в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока, а также ЕС.

За последний месяц к программе присоединились компания «Этерно», Тихвинский вагоностроительный завод, Алексинская бумажно-картонная фабрика, кондитерская фабрика «Тореро» и еще несколько компаний. Всего в каталоге представлено более 80 производителей разных отраслей от пищевой промышленности до металлообработки. На 1 марта 2018 года участники проекта получили более 30 запросов от иностранных покупателей. Потенциальные импортеры могут обратиться к производителям напрямую или отправить запрос в РЭЦ через форму на сайте.

«Главная задача программы на 2018 год — значительное расширение товарной номенклатуры и увеличение функциональных возможностей площадки, — рассказала Вера Подгузова, управляющий директор группы РЭЦ по внешним связям и коммуникациям. — Перед нами в этом году стоит задача сертифицировать не менее 85 компаний, но смею предположить, что их количество превысит этот показатель. Интерес к программе со стороны экспортеров очень высок».

Продукция, размещенная в электронном каталоге, уже прошла бесплатную систему добровольной сертификации и получила разрешение на использование маркировки «Made in Russia». Данные товары планируется экспортировать в 20 стран мира — такие как Израиль, Канада, Китай, США, Швейцария и многие другие.

Вера Подгузова отмечает, что на сайте madeinrussia.com в будущем будут представлены не только товары, но и услуги — например, образование и внутренний туризм. В ближайшее время появятся новые возможности для продвижения каталога и его участников.

«Под ключевые маркетинговые активности мы разрабатываем тематические страницы, — рассказывает Виктор Матыцин, генеральный директор ecommerce-агентства Aero, разработчик платформы Made in Russia. — Также на сайте скоро появятся каталог брендов и тематические промокаталоги, которые помогут импортерам познакомиться с локальной, крафтовой продукцией».

Чтобы экспортировать товары под знаком Made in Russia, российские компании должны подтвердить свои компетенции и качество продукции, пройдя бесплатную сертификацию в Российском экспортном центре. Полную информацию о процедуре сертификации производители могут найти на сайте madeinrussia.com.