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Первые итоги развития бренда «Маркет. Зелёная линия»

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ВкусВилл
ВкусВилл
Продукты питания

Торговая сеть «Перекрёсток» и продовольственная платформа «Тилси», созданная основателем компании «ВкусВилл» Андреем Кривенко и его партнерами, подвели итоги первого года совместной работы по развитию бренда «Маркет. Зелёная линия» — собственной торговой марки (СТМ) «Перекрёстка».

За время сотрудничества ассортимент продукции с коротким сроком годности и категории «фреш» «Маркет. Зелёная линия» увеличился с 43 позиций, предложенных покупателям на старте проекта, до 160 наименований молочных товаров, сыров и детского питания.

География поставок нового бренда расширилась с 10 до 90 супермаркетов в столице, также он стал доступен для покупателей онлайн-супермаркета perekrestok.ru. В ближайшее время эта марка появится еще в 60 супермаркетах в Москве. Кроме этого, 80 позиций «Маркет. Зелёная линия» представлены более чем в 60 магазинах «Перекрёсток» и онлайн в Санкт-Петербурге, где торговая сеть развивает этот бренд самостоятельно.

За прошедший год наиболее популярными продуктами под брендом «Маркет. Зелёная линия» стали 5%-ный и 9%-ный творог в упаковках по 400 граммов и пастеризованное «Российское молоко» жирностью 3,2%, занимающие 6,7%, 6,6% и 3% продаж марки, соответственно. При этом в рамках продвижения бренда практически не используются промо-акции, в то время как в среднем на рынке около 37% молочных продуктов продается по промо.

«Перекрёсток» стремится расширять предложение для покупателей, ориентированных на ежедневную покупку свежих продуктов, и тех, кто ведет здоровый образ жизни и следит за своим рационом. Торговая сеть старается отвечать на эту потребность покупателей и, в целом, предлагать дифференцированный ассортимент, в том числе за счет линейки товаров под собственными торговыми марками.

Компании и сервисы: ВкусВилл, Перекресток
Автор: Анна
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