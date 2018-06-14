+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Первые итоги сервиса предоплаченных посылок от «Почты России»

Более 30 тыс. оформленных и оплаченных онлайн посылок отправили из Центров выдачи и приема посылок «Почты России» москвичи с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

«С начала года москвичи отправили из Центров выдачи и приема посылок „Почты России“ более 30 тыс. посылок, оформленных и оплаченных онлайн. Сдача таких почтовых отправлений в отделения связи занимает не больше 1 минуты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый сервис москвичи тестируют уже несколько месяцев.

«Сама услуга проста и эффективна: почтовое отправление оформляется и оплачивается онлайн на официальном сайте „Почты России“. Затем клиенту необходимо упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любой из более чем 100 московских центров выдачи и приема посылок. Посылки, оформленные на портале, будут приняты сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале — нужно просто подойти к стойке со специальной табличкой и передать посылку оператору», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что после обработки отправления сотрудником «Почты России» на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.

«С недавнего времени новый сервис стал доступен не только в Москве. Возможностью отправить предоплаченную посылку из Центров выдачи и приема посылок теперь могут воспользоваться жители еще пяти городов: Ростова-на-Дону, Кызыла, Томска, Кемерово и Читы», — добавили в пресс-службе.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

21 июня / Комментарии
eBay и DHL расширяют возможности российских экспортеров

eBay и DHL расширяют возможности российских экспортеров

eBay и DHL Express запустили сотрудничество, которое позволит российским экспортным продавцам проще, быстрее и выгоднее доставлять товары зарубежным покупателям.

далее →

18 июня / Комментарии
AliExpres открывает пункты самовывоза заказов

AliExpres открывает пункты самовывоза заказов

Китайская торговая платформа AliExpress (входит в холдинг Alibaba Group) запустила доставку заказов через пункты выдачи и постаматы.

далее →

15 июня / Комментарии
QIWI и PickPoint запустили в работу более 1000 компактных постаматов

QIWI и PickPoint запустили в работу более 1000 компактных постаматов

Группа QIWI, ведущий платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, и компания PickPoint, логистический оператор рынка e-commerce, объявляют промежуточные результаты совместного проекта по развитию сети компактных постаматов в России.  

далее →

9 июня / Комментарии
Приложение «Утконоса» объявлено лидером в сфере доставке еды

Приложение «Утконоса» объявлено лидером в сфере доставке еды

8 июня на экспертной дискуссии «Мобильные технологии в ритейле» в рамках Недели российского ритейла были представлены мобильные приложения-лидеры в сегменте доставки продуктов питания с точки зрения клиентского опыта.  

далее →

9 июня / Комментарии
Boxberry, Tamaranga и Best2Pay создали для досок объявлений доступ к быстрой и безопасной доставке

Boxberry, Tamaranga и Best2Pay создали для досок объявлений доступ к быстрой и безопасной доставке

Служба доставки Boxberry совместно с компанией Tamaranga и платежным сервисом Best2Pay разработала новый плагин для досок объявлений в России, использующих CMS Tamaranga. Он обеспечивает доступ пользователей к простому и удобному сервису доставки с автоматическим расчетом стоимости и безопасной сделкой.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!