Первые итоги сервиса предоплаченных посылок от «Почты России»

Более 30 тыс. оформленных и оплаченных онлайн посылок отправили из Центров выдачи и приема посылок «Почты России» москвичи с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

«С начала года москвичи отправили из Центров выдачи и приема посылок „Почты России“ более 30 тыс. посылок, оформленных и оплаченных онлайн. Сдача таких почтовых отправлений в отделения связи занимает не больше 1 минуты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый сервис москвичи тестируют уже несколько месяцев.

«Сама услуга проста и эффективна: почтовое отправление оформляется и оплачивается онлайн на официальном сайте „Почты России“. Затем клиенту необходимо упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любой из более чем 100 московских центров выдачи и приема посылок. Посылки, оформленные на портале, будут приняты сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале — нужно просто подойти к стойке со специальной табличкой и передать посылку оператору», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что после обработки отправления сотрудником «Почты России» на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.

«С недавнего времени новый сервис стал доступен не только в Москве. Возможностью отправить предоплаченную посылку из Центров выдачи и приема посылок теперь могут воспользоваться жители еще пяти городов: Ростова-на-Дону, Кызыла, Томска, Кемерово и Читы», — добавили в пресс-службе.