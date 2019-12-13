Первые российские фандоматы появились в Санкт-Петербурге

Пивоваренная компания «Балтика» и сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» объединили усилия по рециклингу упаковки, установив первые экспериментальные фандоматы российского производства для приема ПЭТ и алюминиевых банок.

Пилотный проект по установке российских фандоматов будет реализован в магазинах «ВкусВилл» в Москве и Санкт Петербурге в рамках проекта «Балтики» по сбору и переработке упаковки «Принеси пользу своему городу». 12 декабря первый российский фандомат был установлен в магазине «ВкусВилл» по адресу Лиговский проспект, 107.

Производителем аппарата для сбора упаковки стала российская технологическая компания, реализующая инновационные проекты в области экологии «Инновационная экологическая платформа» (ИЭП). Компания реализовала с нуля программное обеспечение и аппаратное решение для фандомата, и запустила оборудование в серийное производство. Российские фандоматы более конкурентоспособны по цене и имеют более широкие возможности в обслуживании запросов покупателей и клиентов, отмечает управляющий партнер «ИЭП» Максим Каплевич. Партнерство с отечественным производителем по выпуску автоматов для сбора упаковки позволит усовершенствовать систему сдачи тары через фандоматы и сделать их использование максимально удобным для покупателей.

«ВкусВилл» стала первой российской сетью, которая стала развивать сбор упаковки через фандоматы — в 2017 году в магазинах сети появились аппараты китайского производства. Российские фандоматы позволят интегрировать сбор упаковки в программу лояльности и поощрить покупателей «ВкусВилл», разделяющих экологические ценности сети: за сдачу ПЭТ и алюминиевых банок через фандоматы будут начисляться бонусы.

«Балтике» партнерство позволит увеличить сбор ПЭТ и алюминия для переработки, а также вовлечь больше потребителей в проект по сортировке и рециклингу отходов упаковки. Компания с 2013 года реализует проект «Принеси пользу своему городу», инвестировав более 50 млн рублей в инфраструктуру по сбору вторсырья и установив вместе с партнерами 10 000 контейнеров для сортировки отходов более чем в 50 городах России. За 10 месяцев 2019 года в рамках проекта было собрано и отправлено на переработку более 100 тыс. тонн вторсырья, включая 12 тыс. т ПЭТ.

«Мы считаем партнерство ключевым принципом реализации социальных и экологических проектов и поддерживаем инновационные разработки в сфере раздельного сбора отходов. Уникальность нашего проекта со „ВкусВилл“ и „ИЭП“ — это первые фандоматы полностью отечественного производства, установленные в российской торговой сети. До этого на российском рынке были представлены лишь китайские аналоги. Эта инициатива для нас — не только возможность внести вклад в развитие инфраструктуры раздельного сбора, но и поддержать инновации, нацеленные на устойчивое развитие и экологию». Дмитрий Смирнов, руководитель направления рециклинга пивоваренной компании «Балтика»

В фандоматах можно будет сдать ПЭТ и алюминиевые банки от любых продуктов и торговых марок, единственное условие — должен быть сохранен штрих-код, по которому будет отслеживаться наполненность устройства.

Фандоматы принимают до 600 ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок любого цвета объемом от 0,25 до 2 л. Чтобы отправить упаковку на переработку, достаточно следовать инструкции на экране: авторизоваться по номеру карты лояльности покупателя или номеру телефона, нажать на кнопку и поместить бутылку или банку в окошко фандомата. За один сеанс можно отправить в фандомат до 30 бутылок.

Сокращение объёмов отходов и внедрение эффективных механизмов управления их переработкой станет важным фактором снижения нагрузки на окружающую среду, в том числе выбросов парниковых газов. Устанавливая фандоматы в магазинах, партнеры планируют мотивировать покупателей отправлять упаковку на переработку и привлечь внимание к программам раздельного сбора.