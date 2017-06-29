Первыми преимущество новой услуги DPD Today оценят столичные интернет-покупатели Incanto

Российский интернет-магазин Incanto стал одним из первых в сегменте fashion, кто обеспечивает доставку своих товаров покупателям день в день. Итальянский ритейлер совместно с компанией DPD в России и компанией eSolutions (член Otto Group) предлагает клиентам услугу DPD Today: при оформлении заказов до 11.00 посылки будут у покупателей уже вечером.

Для запуска нового продукта, экспресс-оператор полностью пересмотрел стандартный технологический процесс по организации последней мили. Сотрудники DPD, работающие на территории фулфилмент-провайдера eSolutions, вносят посылки непосредственно в систему экспресс-оператора, что значительно сокращает время на приемку и обработку груза на своих сортировочных центрах. Для организации оперативной транспортировки посылок со склада в Москву DPD выделили отдельную прямую машину, которая направляется на сортировочный пункт для моментальной выдачи отправлений курьерам на доставку.

Для обеспечения быстрой и гибкой курьерской доставки было принято решение на последней миле работать с внешними партнерами, в том числе краудсорсинговыми платформами. Это дает возможность выводить на маршрут курьеров, передвигающихся разными способами, — пеших, на автомашинах, мотоциклах или велосипедах, а также позволяет гибко менять их количество в зависимости от объема заказов. Опыт DPDgroup в Великобритании и Германии доказал, что привлечение внешнего партнера является оптимальным решением на этапе запуска новой услуги, когда еще нет большого количества заказов. Впоследствии подобными сервисами занимаются отдельные подразделения компании — в Германии на базе стартапа Tiramizoo, основным инвестором которого является DPD, предлагается услуга DPD Now с доставкой за 90 минут, ее клиентами являются такие крупные бренды, как Mercedes и BMW. В марте DPDgroup приобрела Stuart Delivery, гарантирующий доставку за 1 час из Carrefour, Franprix, Burger King, Pizza Hut и Cdiscount.

В Европе доставку день в день вводят крупные онлайн-ритейлеры, прежде всего Amazon, и этим задают тон остальным участникам рынка. В России такая услуга только начинает появляться в больших городах, в первую очередь, в Москве. Объем этого рынка в России составляет около 20 млн заказов в год, причем на непродуктовые товары приходится менее 1%. Вместе с тем современные макроэкономические тренды развития рынка — урбанизация и рост крупных городов, постепенное увеличение доходов населения в миллионниках, активное развитие e-commerce и насыщение рынка — меняют требования потребителей. Они воспринимают как должное быструю доставку и обращают все большее внимание не только на стоимость товаров, но и на удобство сопровождающих покупку сервисов. Все это создает предпосылки для роста востребованности премиум-услуг, обеспечивающих комфорт покупателей при заказе товаров в интернет-магазинах, и DPD в России планирует развивать сервис доставки в тот же день с другими брендами.

«В ходе реализации нового сервиса по доставке заказов в день оформления на стороне eSolutions было проведено множество изменений в стандартных и давно устоявшихся процессах. Для обеспечения максимальной эффективности руководством Otto Group Russia также было принято стратегическое решение по размещению представителей компании DPD на территории складского комплекса в Твери, — комментирует Андрей Ким, менеджер по развитию бизнеса eSolutions. — Поскольку у eSolutions специфические требования, не все партнеры были готовы оказать подобный сервис по адекватным тарифам, и мы очень рады, что совместно с DPD смогли найти оптимальное решение для запуска услуги по доставке в день оформления заказа».