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Первый дрон «Почты России» разбился о стену дома

В Улан-Удэ состоялась первая в России тестовая доставка почтовых отправлений беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). В церемонии запуска приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

Дрон стартовал с площадки почтового отделения в 105-м микрорайоне города, а доставить почтовый груз надо было в село Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии. Но по пути следования беспилотник вдребезги разбился, врезавшись в стену трехэтажного дома.

Наблюдать за полетом дрона с двухкилограммовой посылкой собрались чиновники и журналисты Бурятии. Коптер врезался в жилой дом на уровне второго этажа между окон, а затем резко спикировал вниз и разбился. Размер ущерба составил 1,2 миллиона рублей. В технопарке остались два беспилотника.

Автор: Анна
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