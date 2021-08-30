+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Первый приоритет: продажи товаров из отрасли красоты и здоровья в России выросли на 16%

На фоне самоизоляции в 2020 году и не до конца снятых ограничений в этом году россияне увеличили онлайн-покупки для заботы о себе: косметики, лекарств и других товаров для красоты и здоровья. По данным партнерской сети Admitad, в первом полугодии 2021 года число продаж в этой отрасли подскочило на 16%.

В целом власти уже ослабили ограничения, связанные с пандемией, и большинство россиян смогли вернуться к работе вне дома. Однако существенная часть покупателей осталась на удаленной работе и предпочитает проводить свободное время в уюте родных стен. Еще в момент локдауна продажи товаров по уходу за собой начали быстро расти — и теперь продолжают этот тренд.

Эта тенденция глобальна — по подсчетам Admitad Affiliate в 1 полугодии 2021 года число мировых продаж товаров для красоты и здоровья выросло на 27%, а сумма продаж подскочила на 47%. Также растет общемировой интерес пользователей к брендам-производителям в этой отрасли — число переходов на их сайты выросло в целых 7 раз.

Появление этого тренда логично: россияне получили больше времени на уход за собой и воспользовались им с пользой. Одновременно с этим домашние уходовые процедуры помогают хоть немного снять стресс, связанный с очередной волной пандемии. Рост онлайн-продаж лекарств также связан с эпидемиологической ситуацией в стране и переживаниями россиян о состоянии их здоровья и иммунитета.

Средний чек российских покупателей в сфере ухода за собой незначительно сократился (-8%) и сейчас составляет около 40$. Это существенно ниже затрат в странах-лидерах. В топе по среднему чеку в 2021 году находятся:

При этом внутри России тоже есть свои области-рекордсмены по размеру средних затрат на заботу о себе. Вот в каких городах пользователи в среднем готовы потратить больше на косметику, гигиену и лекарства:

Откуда пришли клиенты?

По данным Admitad Affiliate, покупатели, выбирая товары из категории красоты и здоровья, зачастую ищут лучшую цену и активно пользуются кэшбэком и купонами. При этом ощутимая доля пользователей доверяет рекомендациям блогеров и сообществ в социальных сетях. Вот как распределилось по разным каналам трафика общее число привлеченных в секторе продаж:

Некоторые источники заказов в 2021 году активно набирают обороты, и брендам из сектора косметики явно стоит обратить на них внимание:

В целом Россия по темпам роста сектора косметики, товаров гигиены и лекарств в 2021 году несколько уступает общемировым показателям, но есть все основания ожидать и дальнейшего роста онлайн-продаж в этой отрасли.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

30 августа / Комментарии
Быть “в ресурсе”: россияне скупают товары для медитации

Быть “в ресурсе”: россияне скупают товары для медитации

Ресурсное состояние, духовные практики – стремительно набирающий популярность тренд 2021 года. В связи с затяжным карантином прошлого года и вынужденным нахождением дома россияне осознали, как важно поддерживать не только физическую активность, но и ментальное здоровье. Эксперты Авито выяснили, какие товары помогают соблюдать духовный баланс: в список вошли доски Садху, аромалампы, благовония, свечи и эфирные масла.

далее →

27 августа / Комментарии
После возвращения с «удаленки» сотрудников потянуло на сладкое

После возвращения с «удаленки» сотрудников потянуло на сладкое

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров на дом СберМаркет выяснил, что компании стали заказывать чаще для офисных сотрудников, которые вернулись в офисы после снятия ограничений по обязательному переводу 30% сотрудников на «удаленку».

далее →

27 августа / Комментарии
Яндекс.Объявления назвали стоимость набора вещей для школьника в 2021 году

Яндекс.Объявления назвали стоимость набора вещей для школьника в 2021 году

В преддверии 1 сентября аналитики сервиса изучили базу объявлений и посчитали, сколько в среднем стоит собрать первоклассника в школу. В один набор включили только новые товары, которые можно приобрести на Яндекс.Объявлениях, а в другой — вещи, которые продают пользователи с рук.

далее →

26 августа / Комментарии
Главные тренды лета 2021 на Авито в России

Главные тренды лета 2021 на Авито в России

Россияне встретили лето 2021 года с особым нетерпением. Долгожданная хорошая погода, сезон отпусков и удаленный формат работы повлияли на способы времяпрепровождения и покупательские предпочтения россиян. Эксперты Авито проанализировали самые популярные поисковые запросы по итогам летнего сезона 2021 года.

далее →

24 августа / Комментарии
«Мир» вышла на первое место по объемам транзакций на Wildberries

«Мир» вышла на первое место по объемам транзакций на Wildberries

Платежная система «Мир» заняла первое место по объемам транзакций на Wildberries, за пять дней (15–20 августа) обогнав по показателям иностранных конкурентов. Об этом говорится в сообщении интернет-магазина. Объем операций через SberPay вырос в пять раз.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!