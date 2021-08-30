Первый приоритет: продажи товаров из отрасли красоты и здоровья в России выросли на 16%

На фоне самоизоляции в 2020 году и не до конца снятых ограничений в этом году россияне увеличили онлайн-покупки для заботы о себе: косметики, лекарств и других товаров для красоты и здоровья. По данным партнерской сети Admitad, в первом полугодии 2021 года число продаж в этой отрасли подскочило на 16%.

В целом власти уже ослабили ограничения, связанные с пандемией, и большинство россиян смогли вернуться к работе вне дома. Однако существенная часть покупателей осталась на удаленной работе и предпочитает проводить свободное время в уюте родных стен. Еще в момент локдауна продажи товаров по уходу за собой начали быстро расти — и теперь продолжают этот тренд.

Эта тенденция глобальна — по подсчетам Admitad Affiliate в 1 полугодии 2021 года число мировых продаж товаров для красоты и здоровья выросло на 27%, а сумма продаж подскочила на 47%. Также растет общемировой интерес пользователей к брендам-производителям в этой отрасли — число переходов на их сайты выросло в целых 7 раз.

Появление этого тренда логично: россияне получили больше времени на уход за собой и воспользовались им с пользой. Одновременно с этим домашние уходовые процедуры помогают хоть немного снять стресс, связанный с очередной волной пандемии. Рост онлайн-продаж лекарств также связан с эпидемиологической ситуацией в стране и переживаниями россиян о состоянии их здоровья и иммунитета.

Средний чек российских покупателей в сфере ухода за собой незначительно сократился (-8%) и сейчас составляет около 40$. Это существенно ниже затрат в странах-лидерах. В топе по среднему чеку в 2021 году находятся:

При этом внутри России тоже есть свои области-рекордсмены по размеру средних затрат на заботу о себе. Вот в каких городах пользователи в среднем готовы потратить больше на косметику, гигиену и лекарства:

Откуда пришли клиенты?

По данным Admitad Affiliate, покупатели, выбирая товары из категории красоты и здоровья, зачастую ищут лучшую цену и активно пользуются кэшбэком и купонами. При этом ощутимая доля пользователей доверяет рекомендациям блогеров и сообществ в социальных сетях. Вот как распределилось по разным каналам трафика общее число привлеченных в секторе продаж:

Некоторые источники заказов в 2021 году активно набирают обороты, и брендам из сектора косметики явно стоит обратить на них внимание:

В целом Россия по темпам роста сектора косметики, товаров гигиены и лекарств в 2021 году несколько уступает общемировым показателям, но есть все основания ожидать и дальнейшего роста онлайн-продаж в этой отрасли.