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Первый рейтинг недобросовестности торговых сетей

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Дикси
Дикси
Продукты питания

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) провела исследование нарушений ведущих FMCG торговых сетей, лидирующих по объемам продаж на российском рынке: «Магнит», «X5 Retail Group» («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Auchan», «Дикси», «Лента».

За основу были взяты результаты более 2700 проверок указанных компаний, проведенных в 2016 году органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).

Исследование позволило выявить ряд важных для потребителей показателей и составить своего рода рейтинг недобросовестности сетей.

Поскольку компании различаются оборотом и количеством торговых объектов, сопоставление общего количества проверок, штрафов и т.п. было бы некорректным. Поэтому в качестве показателя был выбран процент наложения штрафов по результатам проверки органами Роспотребнадзора. Данный показатель демонстрирует, какая часть проверок закончилась наложением штрафов, а также косвенно свидетельствует о шансе потребителей столкнуться с нарушениями при покупке товаров в магазинах этой компании. Соответственно, чем выше процент, тем выше риск для покупателей. По данному показателю места распределились следующим образом:

  1. «Магнит» (вероятность нарушения 94%).
  2. «X5 Retail Group» (вероятность нарушения 80%).
  3. «Дикси» (вероятность нарушения 80%).
  4. «Auchan» (вероятность нарушения 29%).
  5. «Лента» (вероятность нарушения 27%).

Отдельно следует упомянуть про самые распространенные нарушения, которые допускают компании. Показательно, что у всех торговых сетей на первом и втором месте стоят соответственно нарушение технических регламентов и нарушение правил продажи отдельных видов товаров. Следует заметить, что технические регламенты устанавливают требования не только к маркировке и упаковке товаров, но и к качеству и безопасности продукции. Поэтому их нарушение является очень серьезным проступком с повышенной общественной опасностью. Что касается следующих по популярности нарушений, то у различных сетей они свои. У «Магнита» и «Дикси» – это нарушение санитарно-эпидемиологических требований, у «X5 Retail Group» и «Ленты» –  обман потребителей, у «Auchan» – нарушение иных прав потребителей.

ОПИ рассчитывает, что публикация рейтинга будет стимулировать компании устранять нарушения и повышать качество обслуживания, поэтому продолжит свои исследования и будет дальше информировать покупателей.

Компании и сервисы: Дикси, Магнит, Пятерочка, Лента, Карусель, Ашан, Перекресток
Автор: Анна
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