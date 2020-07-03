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Первый в мире памятник курьерам установлен в Москве

Азбука Вкуса, Perekrestok.ru, Ozon, Додо Пицца и Delivery Club при поддержке группы креативных агентств Possible Group объединились, чтобы создать инсталляцию и выразить благодарность всем курьерам и сотрудникам служб доставки, которые самоотверженно работали во время режима самоизоляции.

Это первый памятник в мире, посвященный именно сотрудникам служб доставки — ряд стран сейчас разрабатывают проекты по установке монументов в честь тех, кто отличился на передовой борьбы с пандемией. Российские компании — лидеры e-commerce и foodtech в стране — посчитали важным подчеркнуть большой вклад и людей других профессий, в частности, курьеров и работников служб доставки, которые на протяжении режима самоизоляции обеспечивали население всем необходимым, рискуя собственным здоровьем.

Арт-объект установили в Москве на территории «Товарищества Рябовской Мануфактуры» в Холодильном переулке, дом 3. Автором работы стал художник-постановщик Алексей Гарикович, который известен своими креативными работами для FMCG-брендов. При создании памятника были использованы материалы, традиционно ассоциирующиеся с городской средой и урбанистическим стилем — металл и бетон. На памятной табличке создатели написали: «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной''.

«Только в Москве во время режима самоизоляции работало более 60 тысяч курьеров, в целом в России востребованность сервисов доставки выросла в десятки раз. В разных городах сейчас обсуждается установка монументов в честь врачей и волонтеров, а мы в свою очередь посчитали важным обратить внимание на труд тех, кто ежедневно продолжал развозить заказы, сделав режим самоизоляции возможным для множества людей по всей стране. Инсталляция „Памятник курьеру“ — это наше общее „спасибо“ всем сотрудникам служб доставки, которые каждый день просто выходят на работу и доставляют нам комфорт, спокойствие и безопасность», — комментируют представители компаний, поддержавших проект.

«Во время пандемии курьеры стали связующим звеном между внешним и внутренним миром наших домов и квартир. Именно курьеры каждый день выходили на работу, чаще всего не задумываясь даже о том, какой подвиг они совершают. Эту мысль я и отразил в памятнике, его форма, материалы и образ — не про пафос, а про историю города, страны, пространства и всех людей без исключения. Символичен и сквозной силуэт памятника, и место его установки: со стороны улицы мы видим внутреннее пространство, а со стороны двора, где стоит памятник, — внешнее», — рассказывает автор памятника, художник-постановщик Алексей Гарикович.

Автор: Анна
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