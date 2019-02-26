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Петербургский DIY-ритейлер «Максидом» вышел на московский рынок

Петербургский DIY-ритейлер «Максидом» вышел на московский рынок, открыв гипермаркет в Котельниках Московской области (Белая Дача), об этом сообщила Мария Евневич, член совета директоров ООО «Максидом».

Два года назад «Максидом» купил производственную площадку у компании «Нидан Соки», в том числе складской комплекс в Котельниках площадью 30 тыс. кв. м и провел его перепланировку. Площадь торгового зала составляет 9,9 тыс. кв. м, площадь распределительного центра — 10 тыс. кв. м без учета административных помещений площадью 5,7 тыс. кв. м. Еще 7,9 тыс. кв. м «Максидом» планирует отвести под центр дистанционной торговли. Рядом с торговым объектом расположена парковка на 420 машиномест. Объем инвестиций в гипермаркет составил 2,4 млрд руб.

Ассортимент магазина составляет 60 тыс. наименований. Отличием «Максидома» от других DIY-магазинов в Москве Мария Евневич назвала большой ассортимент посуды, мебели, бытовой техники и товаров для дома. Главными конкурентами «Максидома» на московском рынке будут, как и в Петербурге, Leroy Merlin и «Петрович».

Магазин в Москве — пятнадцатый в сети «Максидом». Девять гипермаркетов ретейлера работают в Петербурге, также у компании по одному объекту в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и Уфе. Оборот ООО «Максидом» в 2017 году составил 20,9 млрд руб. Прирост оборота компании «Максидом» по итогам 2018 года составил 10,7% по стране, и 9,8% — в Петербурге.
 

Автор: Анна
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