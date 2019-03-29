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Петербургский ритейлер «РЯДЫ» первым в России внедрил клубный формат

Сеть оптоклубов «РЯДЫ» объявила о переходе на новую модель ритейла в России. Торговые точки в Санкт-Петербурге полностью переведены на клубный формат.

Суть клубного формата предполагает особый подход к выбору качественных поставщиков, разработку специальных размеров упаковки и установку минимальных цен. При этом уникальные условия будут доступны только членам клуба.

Сеть оптоклубов «РЯДЫ» ориентирована на представителей малого и микро-бизнеса, многодетные семьи, а также на физических лиц, для которых ценовой критерий является решающим. Ограничений для вступления в клуб нет. Чтобы стать его членом, нужно приобрести карту, которая привязана к программе лояльности «РЯДОВ».

«Наша бизнес-модель строится на минимальных издержках и предоставлении потребителям минимальной цены в увеличенной упаковке. Покупатели, в свою очередь, приобретают членство в клубе, получая доступ к лучшим ценам. „РЯДЫ“ изначально задумывались основателем компании Дмитрием Костыгиным именно как лоукостер, работающий в клубном формате», — отметила генеральный директор оптоклуба «РЯДЫ» Елена Стрельцова.

Компания несколько лет шла к внедрению этой модели. Клубный формат не предполагает акций или временного снижения цен, это постоянный поиск наиболее выгодного ценового предложения в каждом сегменте.

На текущий момент уровень проникновения клубных карт составил почти 80%. В планах компании на этот год прирост числа членов клуба на 15%, рост выручки на 20% по сравнению с прошлым годом. По словам Елены Стрельцовой, в 2019 году фокус будет сделан на удержание лучших на рынке цен и развитие программы лояльности для членов клуба.

Автор: Анна
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