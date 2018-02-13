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«Петрович» нарастил оборот интернет-продаж на 36%

Оборот интернет-продаж петербургского DIY-ритейлера «Петрович» по итогам 2017 года составил рекордные 13 млрд рублей, что на 36% больше показателей прошлого года, при этом количество интернет-заказов превысило 1 миллион, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на сообщение компании.

Директор по маркетингу СТД «Петрович» Игорь Колынин сообщил, что в компании наблюдают тенденцию перехода как трафика, так и продаж на мобильные устройства.

«С момента запуска мобильного приложения в июне 2017 года его скачали 72,5 тыс. человек, а выручка за первые полгода составила полмиллиарда рублей. И тренд имеет очень острый угол роста», уточняет Игорь Колынин.

В октябре 2017 года «ДП» писал, что СТД «Петрович» открывает четвертый строительный центр на юге Московской области, на Новорязанском шоссе. Объем инвестиций в его строительство составил 1 млрд рублей. Всего строительному торговому дому «Петрович» принадлежит 18 строительных торговых центров в Петербурге, СЗФО и ЦФО. Ретейлер продает товары в магазине, онлайн и через call-центр.

Автор: Анна
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