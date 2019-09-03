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«Петрович» обезопасил все сделки на бирже профессионалов с помощью ИИ

DIY-ретейлер «Петрович» запустил онлайн-верификацию пользователей на бирже по поиску мастеров — «ПроПетрович». Внедрение элементов искусственного интеллекта (ИИ) позволит обезопасить все сделки, совершаемые на платформе, и защитить пользователей от случаев мошенничества.

Биржа «ПроПетрович» — бесплатный сервис, где заказчик может найти профи в сфере строительства и ремонта, а мастер — бесплатно получить интересные предложения по работе. Сегодня на бирже зарегистрировано 34 100 специалистов по ремонту, строительству и дизайну.

Для того чтобы стать верифицированным пользователем «ПроПетрович» и подтвердить личность, требуется лишь загрузить фотографию паспорта и селфи с этим документом. Решение создано на базе ИИ от Sumsub. Пройдя проверку, специалист приобретает серию преимуществ: более выгодные позиции в рейтинге и, как следствие, возможность получения интересных заказов.

Идентификация личности реализована на базе машинного обучения — биометрических технологий и автоматического распознавания текста (OCR). Система анализирует фотографии на предмет использования графических редакторов, сверяет лицо на селфи с фотографией в документе, оцифровывает паспортные данные и удостоверяет, что документ существует, не был утерян или украден.

«Для онлайн-сервиса безопасность — ключевой и необходимый параметр роста, —уверен Игорь Заиченко, руководитель маркетинговых проектов в СТД „Петрович“. — Это решение значительно упростило процесс проверки пользователей, сделало его удобным и эффективным для компании».

Sumsub использует сертифицированные государством средства защиты (ФСТЭК/ФСБ), передает данные по защищенным каналам связи с высоким уровнем шифрования и обладает необходимой инфраструктурой для безопасного хранения информации и обработки персональных данных.

«Проекты, предлагающие помощь в подборе частных специалистов, очень удобны, уже несколько лет они растут чрезвычайно быстрыми темпами, — рассказывает Андрей Северюхин, генеральный директор Sumsub. — При этом различные системы, повышающие доверие, такие как системы оценок или идентификация личности, позволяют значительно снизить риски при выборе исполнителя, серьезно повышают доверие и к самим платформам, помогая расти еще быстрее. В этом и есть миссия Sumsub — снять напряжение при заказе услуг и минимизировать вероятность конфликтов».

Автор: Анна
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