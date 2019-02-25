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«Петрович» открыл интерактивный shop-in-shop

Интерактивный shop-in-shop открылся в московском ТРЦ «Афимолл Сити» и стал восьмым каналом продаж в омниканальной модели DIY-сети «Петрович». На пространстве площадью 25 кв. м расположились сенсорный терминал с выходом в интернет-магазин сети, виртуальная комната, отделанная LED-панелями, и стойка консультанта, сообщает «Коммерсантъ».

Цифровой шоурум позволяет покупателю «примерить на себя» отделку разных комнат квартиры, подобрать обои, ламинат, паркет, линолеум, плитку, двери, керамогранит, и проверить, как все это будут смотреться в пространстве разных сочетаниях цветов и рисунков, и ощутить, насколько комфортно будет находиться в подобной обстановке. Далее выбранный товар можно отправить консультанту, который рассчитает объем и стоимость, оформит заказ и доставку. Доставка в Москве осуществляется в течение пяти часов.

В ассортименте виртуальной комнаты — несколько тысяч наименований отделочных материалов для стен и пола. Остальные товары можно подобрать и приобрести здесь же в интернет-магазине, где представлен полный ассортимент сети — 22 тыс. SKU. Проект выполнен на ИТ-платформе собственной разработки.

Омниканальная модель позволяет реализовать и другие сценарии выбора: покупатель может дома, в ЗD-шоуруме на Petrovich.ru подобрать отделочные материалы, прислать отобранные товары по почте в цифровой шоурум, и приехав сюда, развернуть их на панелях, чтобы убедиться, будет ли все выглядеть так, как задумано. Можно наоборот — подобрать в шоуруме, отправить себе на почту, чтобы дома рассмотреть и изучить отделку внимательнее.

Автор: Анна
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