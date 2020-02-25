Petshop.ru начал продавать свою продукцию на маркетплейсе Ozon

Ozon начал сотрудничество с Petshop.ru — маркетплейс стал первым партнером ритейлера среди мультикатегорийных российских интернет-магазинов. Сейчас ассортимент Petshop.ru представлен самыми популярными товарами ритейлера, в том числе и СТМ — всего на сайте интернет-площадки можно найти более 400 товарных наименований и со временем ассортимент будет расширяться. Сотрудничество с маркетплейсом значительно расширяет географию продаж Petshop.ru — его товары стали доступны жителям 6500 населенных пунктов по всей стране, где выбор зоотоваров в офлайне часто ограничен.

Пока Petshop.ru работает с маркетплейсом, используя для хранения товаров собственные склады — ритейлер привозит сформированные заказы в логистические центры Ozon, откуда они вместе с другими товарами собираются в заказы и отправляются клиентам по всей России. В будущем магазин также рассматривает возможность работать и по второй модели — использовать для хранения своих товаров логистические центры Ozon. Такой подход позволит партнеру рационально управлять своим ассортиментом и в зависимости от товара и его специфики использовать одну из схем или вовсе выбрать две операционные модели сразу.

«Наша цель — предоставить максимально широкий выбор зоотоваров и сделать их еще более доступными для владельцев животных по всей стране. Сегодня магазины Petshop.ru представлены только в 29 городах, при этом в России с каждым годом количество домохозяйств с питомцами растет более чем в 2 раза. За счет логистической инфраструктуры Ozon мы сможем быстро увеличить проникновение даже в небольших населенных пунктах, где наш бренд не представлен в традиционном офлайн, и сделать покупку товаров для животных еще более удобной для тех клиентов, которые предпочитают покупать большинство товаров в онлайн в рамках одной площадки», — говорит Бельчиков Антон, директор по маркетингу Petshop.ru

«С выходом на маркетплейс Petshop.ru получает возможность представить свои товары аудитории в числе 30 млн лояльных пользователей и найти новых клиентов среди пользователей Ozon, которые доверяют нашей интернет-площадке, а значит и брендам, представленным на ней — говорит Елена Шульгина, директор по развитию бизнеса в Ozon — Потенциал спроса на товары для животных высок: по итогам 2019 года продажи в этой категории на Ozon выросли более, чем в 2 раза, а за счет сотрудничества с крупными производителями и ритейлерами, которые расширяют ассортимент, количество заказов товаров для животных будут расти еще быстрее».

Сейчас продавцы маркетплейса формируют уже более 70% ассортимента зоотоваров на Ozon. В ближайшее время платформа планирует привлечение еще нескольких крупных ритейлеров из этой категории.

Всего на маркетплейсе работает более 7 200 активных продавцов, которые формируют порядка 80% всего ассортимента интернет-магазина в 24 категориях. В этом году Ozon намерен увеличить количество партнеров более, чем в два раза.