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PickPoint и 5Post объединяют свои логистические инфраструктуры

5Post, дочерняя компания Х5 Group, развивающая новые почтовые сервисы и логистический оператор PickPoint подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Оно предусматривает объединение логистических инфраструктур и создание бесшовных интегрированных процессов первой и последней мили.

Партнёрство 5Post и PickPoint обеспечит рынок e-commerce надежной платформой доставки через большую сеть самовывоза и лучшими условиями доставки по цене и качеству локаций. B2B-клиенты получат объединённую сеть из 25000 точек выдачи независимо от того, с кем из компаний у них заключен договор. Сроки доставки заказов в пункты выдачи также будут сокращены за счет оптимизации внутренних процессов. Новые клиенты компаний смогут быстро подключать доставку на единых тарифных и сервисных условиях.

Покупателям станет доступен широкий и регулярно пополняемый пул российских и международных интернет-магазинов, а количество доступных локаций позволит получать заказы ещё ближе к дому и в самое удобное время.

«Сегодня мы объявляем об важном для российского рынка проекте — объединении двух крупнейших логистических сетей по доставке товаров. Интеграция процессов доставки первой и последней мили, широкие географические возможности позволят ещё большему числу наших клиентов получать единые сервисные условия и быстрое подключение, а покупателям — необходимые товары от тысяч российских и международных партнёров. Это пример синергии двух бизнесов, которая создаёт дополнительную ценность не только партнёрам, но и другим участникам активно-растущего рынка e-commerce», — комментирует Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.

«Партнерство PickPoint и 5Post строится на новых принципах интеграции логистических провайдеров. PickPoint и 5Post объединяют свои логистические инфраструктуры по всей цепочке, и выстраивают интегрирование процессов первой и последней мили с использованием сильных сторон каждого из партнеров. Благодаря этому наращивание сетей постаматов и пунктов выдачи для наших партнеров — ритейлеров происходит максимально быстро, что учитывает растущий спроса на этот канал доставки», — рассказывает Надежда Романова, генеральный директор PickPoint.

Автор: Анна
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