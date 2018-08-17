PickPoint и ADG group создадут для интернет-магазинов зоны Click&Collect

Ведущий логистический оператор российского рынка e-commerce PickPoint и девелопер крупнейшего ритейл-проекта Москвы ADG group объявляют о стратегическом партнерстве: зоны Click&Collect нового поколения откроются в сети 39 районных центров в ближайшие два года. PickPoint становится официальным и эксклюзивным представителем сети 39 районных центров для российских онлайн-магазинов и полностью обеспечивает запуск, логистику и функционирование нового сервиса Click&Collect, разработанного совместно с ADG group.

ADG group реконструирует 39 бывших советских кинотеатров и создает на их базе сеть районных центров, ориентированных на регулярные визиты людей, живущих рядом с объектами — новый для российского рынка формат коммерческой недвижимости. Благодаря партнерству с ведущим логистическим оператором девелопер ADG group получает возможность расширить ассортимент предлагаемых аудитории товаров и услуг за счет интеграции в проект e-commerce игроков и обеспечить омниканальный покупательский опыт.

Григорий Печерский, управляющий партнер ADG group: «С приходом PickPoint в проект мы начинаем создавать омниканальную инфраструктуру сети районных центров, вокруг которой будем выстраивать совместные операционные и маркетинговые процессы. Стратегическое партнерство с ведущим логистическим оператором еще раз подтверждает эффективность концепции районных центров и нашу готовность создать современную комфортную инфраструктуру для проведения досуга и совершения покупок, основываясь на изменившемся поведении потребителей».

Новый сервис Сlick&Сollect разработан специально для сети районных центров. Цель запуска сервиса — создать позитивный покупательский опыт и дать 2,5 миллионам москвичей, живущим в пешей доступности от объектов сети прежде недоступный уровень комфорта онлайн-шопинга. За счет использования новых технологий и персонального подхода, функциональность зоны Click&Collect в районных центрах будет значительно шире, чем у обычного пункта выдачи заказов. Сервис будет использоваться для обучения онлайн-шопингу и продвижения новых товаров.

Надежда Романова, генеральный директор PickPoint: «Проект районных центров создаст для онлайн-торговли качественно новую офлайн-площадку по взаимодействию с потенциальными покупателями. Как инновационная компания, мы участвуем в проектах, которые меняют представление о сервисах для повседневной жизни за счет технологий. Вместе с ADG group мы заинтересованы в разработке омниканальной инфраструктуры, используя которую человек получает сервис и информацию максимально удобными для него способами в данный конкретный момент».

Григорий Печерский, управляющий партнер ADG group: «Районные центры — уникальная для рынка концепция. Мы ушли от привычного наполнения ТРЦ и сфокусировались на реальных потребностях жителей каждого конкретного района. Наше партнерство с PickPoint — возможность интегрировать в экосистему сети районных центров онлайн-игроков и дать нашей аудитории удобный и комфортный способ совершать интернет-покупки. Используя наш новый сервис Click&Collect, ритейлеры получат возможность представлять свои товары и услуги аудитории районных центров даже без физического присутствия».

В рамках партнерства с ADG group PickPoint открывает новое направление развития бизнеса. Сервис Click&Collect нового формата, который запустится в районных центрах, даст игрокам российского рынка онлайн-торговли новую платформу для коммуникации с потенциальной аудиторией и привлечения покупателей на интернет-площадки.

Надежда Романова, генеральный директор PickPoint: «Новое направление бизнеса PickPoint запускает в ответ на потребности e-commerce игроков: интернет-магазины и маркетплейсы смогут сократить свои издержки на создание собственных офлайн-площадок для коммуникации с покупателем. Click&Collect в районных центрах предоставит им все маркетинговые и логистические инструменты для привлечения покупателей и увеличения объема продаж. Сейчас в Москве живет 12,5 млн человек, из которых 8 млн имеют опыт онлайн-покупок. При этом активными покупателями являются не более 3 млн. Наша задача сделать активными покупателями оставшиеся 5 млн. Зоны Click&Collect в районных центрах позволят нам предоставить удобную и комфортную инфраструктуру для обучения новых онлайн-покупателей, и обеспечить существующих универсальной точкой выбора, заказа и получения товаров, приобретенных онлайн».

Первая зона Click&Collect нового формата откроется в районном центре «Ангара» у м. Варшавская весной следующего года. Остальные — в течение 2019–2020, по мере запуска следующих объектов сети районных центров ADG group.

В сеть районных центров войдут 39 объектов, расположенных между ТТК и МКАД. Строительные работы уже начались на 10 площадках, разрешения на строительство получены для 20 объектов сети. Помимо PickPoint стратегическими партнерами проекта районных центров ADG group уже стали супермаркеты «Лента» и южнокорейская сеть кинотеатров CJ CGV.