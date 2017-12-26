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PickPoint и «Ситилинк» стали партнерами

Электронный дискаунтер «Ситилинк» и логистический оператор PickPoint объявляют о начале сотрудничества в рамках интеграции пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини» с сетью пунктов выдачи заказов PickPoint.

Согласно договоренностям между «Ситилинк» и PickPoint, до конца 2018 года вся сеть из 450 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», работающая в более чем 300 городах России, будет подключена к системе PickPoint. Первые 20 пунктов «Ситилинк-мини» начали выдачу онлайн-заказов PickPoint в январе 2018 года.

Пункты выдачи товаров «Ситилинк-мини» располагаются в торговых центрах в удобной шаговой доступности для населения. Клиенты PickPoint в «Ситилинк-мини» смогут воспользоваться привычным набором услуг: получение онлайн-заказов различных габаритов и веса, оплата товаров наличными средствами либо банковской картой. На первом этапе сотрудничества «Ситилинк» и PickPoint, услуга по возврату не подошедшего товара подключена не будет.

«Своевременная и качественная доставка — основная, если не главная, составляющая онлайн-торговли. „Ситилинк“ имеет развитую логистическую инфраструктуру с широким географическим охватом. Наша сеть пунктов выдачи „Ситилинк-мини“ на данный момент одна из самых крупных среди интернет-ритейлеров. Сотрудничество с PickPoint позволит нам расширить компетенции и экспертизу в плане выдачи неспецифических для „Ситилинк“ категорий товаров: одежда и обувь, товары для детей, аксессуары и так далее. Уровень интеграционной системы партнера мы смогли оценить во время пилотного запуска, поэтому уверены в сервисе, который предлагаем своим клиентам, и прогнозируем его высокую востребованность», — рассказывает Михаил Замыцкий, директор по развитию «Ситилинк».

«PickPoint заинтересован в увеличении числа качественных пунктов выдачи заказов, предоставляющих высокий уровень сервиса. В 2017 году доля прибыльных ПВЗ в портфеле PickPoint составила 96%, поэтому мы ответственно относимся к выбору новых партнеров по этому направлению. Мы уверены, что „Ситилинк“ предложит нашим пользователям отличный сервис за счет высококвалифицированного персонала и эффективной интеграции», — комментирует Евгений Пляхин, Директор по развитию сети PickPoint.

По итогам 2017 года, сеть пунктов выдачи заказов PickPoint выросла на 46% до 1225 точек.

Автор: Анна
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