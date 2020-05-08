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Пиджак поверх ночнушки: что носят офисные сотрудники на удалёнке

Онлайн-платформа Lamoda провела опрос среди 1341 респондента и выяснила, во что россияне одеваются, пока работают из дома и в чем планируют выйти из самоизоляции.

Согласно результатам опроса, почти каждый второй респондент (47%) продолжает работать из дома. Для большинства россиян самым важным в одежде для удаленной работы остается удобство: 65% предпочитают работать в домашней одежде, а 18% надевают спортивную одежду. Рабочий стиль «Smart casual» в хоум-офисе выдерживают только 17% опрошенных.

Тем не менее, к рабочим онлайн-конференциям россияне относятся ответственно. 39% респондентов признались, что для участия в звонках по видеосвязи специально надевали строгий верх (например, пиджак, блузку или рубашку), оставаясь в домашних штанах или трениках. При этом, большинство опрошенных (63%) не видят ничего предосудительного, если собеседник выйдет на рабочий видеозвонок в домашней одежде.

Самоизоляция заставила людей задуматься о своем гардеробе. Так, 15% активно покупают одежду, чтобы выйти на работу в стильных обновках, 13% успели выкинуть все старые вещи и, наконец, разобраться в шкафу. И еще 4% пополнили гардероб новой спортивной или домашней одеждой.

«Помимо роста заказов в категориях спортивных товаров, товаров для дома, занятий с детьми и ухода за собой сейчас мы видим значительный рост спроса на комфортную одежду для дома. За период карантина продажи женской домашней одежды увеличились в два с половиной раза, мужской — почти в три. Lamoda всегда была, есть и останется онлайн-платформой о „моде на каждый день“. Мы продолжим заботиться о балансе нашего каталога, чтобы выбор отвечал запросам наших покупателей в любой ситуации», — Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda.

«Каждый день на самоизоляции я ношу пижаму или спортивную одежду, чтобы чувствовать себя комфортно и работать удобно. Во время карантина я пока не покупала одежду и обувь, но запасы косметики и еды пополнились, также появилось много новой техники для дома. Обычно я провожу чистку гардероба раз в год, внеплановых разборов у меня не бывает, поэтому и в карантине не стала ничего пересматривать», — Мадонна, автор телеграм-канала о моде «Мур».

«Мои ежедневные образы на карантине — это пижамы, трикотажные или спортивные костюмы и легкие платья-комбинации в сочетании с кардиганами. Последнее, что я купила: спортивные костюмы себе и мужу, пара футболок, лёгкая джинсовка для вечерних прогулок после карантина, сейчас вот в поисках кроссовок. Я часто перебираю свой гардероб и в период карантина сделала это с большим удовольствием. Избавилась от вещей, к которым „потеряла чувства“, не носила больше полугода», — Аннушка Айвазян, блогер, основатель онлайн-школы beonstyle.

«Предпочитаю образы, которые даже в домашних условиях выглядят стильно, поэтому для завершения обязательно добавляю серьги или цепочку на шею даже дома. Все заказы сейчас делаю на будущее, для красивого и стильного лета: босоножки, летящие платья с цветочным принтом, джинсы и много базовых футболок. Разбор гардероба в самоизоляции помог определиться с цветами, которые хочу оставить и носить: это все оттенки бежевого, молочного, голубого, немного чёрного. Все яркие и кричащие вещи — долой. За исключением аксессуаров, они своей яркостью создают акцент и классно вписываются в монохромный образ», — Мария Бутба, инстаграм-блогер @prosto.m.

Автор: Анна
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