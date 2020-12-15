PIM Solutions привлекла инвестиции 100 млн рублей

Компания PIM Solutions, резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», привлекла 100 млн рублей. Инвестором выступил предприниматель Дмитрий Зобнин, получивший в компании миноритарную долю 5,13%. Таким образом общая оценка стоимости PIM Solutions составляет около 2 млрд рублей.

В 2018 году Фонд Развития интернет-инициатив инвестировал в компанию 200 млн. Фонд приобрел тогда долю 5%, часть суммы сделки шла в капитал, а часть в форме займа. За это время PIM Solutions выпустил на рынок новые сервисы, которые показывают высокие темпы роста. Так, в 2019 году через систему PIM Solutions (все сервисы) в целом прошло около 35 млн посылок, это 8%* от общего числа заказов в Ecommerce в России. В 2020 объем заказов составил уже почти 60 млн по всем сервисам в том числе отправленных через агрегатор служб доставки MetaShip 5,6 млн посылок. Оборот сервиса онлайн-платежей Pikassa.io составил более 3 млрд рублей. Сервис для отслеживания отправлений на сайте интернет-магазина PIM.Tracking обрабатывал 5,5 млн заказов в месяц. ФРИИ оценил перспективы роста компании и в 2020 году конвертировал займ в капитал PIM Solutions, увеличив долю до 15%.

Рынок онлайн торговли и логистики хорошо известен Дмитрию Зобнину. Ранее он инвестировал личные средства в фулфилмент-оператора БЕТА Про и службу доставки TopDelivery. «Наблюдаю за работой команды PIM Solutions несколько лет в совместных проектах с другими компаниями, в которые я вложил средства. Команда показывает хорошие показатели, а растущий рынок позволяет быть уверенным, что сервисы компании будут еще более востребованы год от года», считает Дмитрий Зобнин.

«PIM Solutions стремится обеспечить игроков рынка e-commerce своевременными продуктами, которые будут помогать в ежедневной деятельности: оптимизировать логистику, привлекать финансирование или создавать собственные CPA-платформы для крупных онлайн-ритейлеров. Инвестиции компания направит на масштабирование флагманских сервисов, которые будут совершенствоваться в ответ на запросы игроков рынка e-commerce», заявляет фаундер и Управляющий партнер PIM Solutions Евгений Чернов.

Коронакризисный год сделал сферу электронной торговли привлекательным рынком для инвестиций в связи с ростом заказов в интернете. Влияние пандемии на рост онлайн-торговли в России составит не менее 6% в среднем в год до 2024 года. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов пандемии за эти годы составит 4,4 трлн рублей из 23,3 трлн рублей общего объема рынка за эти годы, считают в Data Insight.

«Схема работы магазина сегодня больше похожа на схему общественного транспорта Москвы, чем на стройную систему, где товары со склада при помощи курьеров перемещаются домой к покупателю. Несколько складов, принадлежащих разным компаниям, несколько способов доставки, разные способы оплаты, разные системы учета у разных продавцов, и вишенка на торте – покупатели, которые совершают сделки уже в десятках каналов от мобильного приложения до общего чатика в вотсапе. И с каждым добавление в этот список вся эта система, понятное дело, становится все менее и менее управляемой, а что еще важнее – все менее понятной. И вот это сегодня – bottleneck для почти всех интернет-магазинов, и лишь самые крупные из них умеют с этим справляться. Собственно Pim Solutions помимо финансирования магазинов создает две вещи: во-первых, системы, которые обеспечивают прозрачность всех происходящих процессов за счет централизованного управления данными, а, во-вторых, системы, которые позволяют этими процессами управлять. Тем самым, расшивая наиболее узкое место онлайн-продаж. В этом смысле, компания создает ключевые инфраструктурные IT-решения для онлайн-торговли». Партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин

«PIM Solutions сумела найти нишу и устойчивую бизнес-модель в весьма конкурентном сегменте e-commerce, обеспечив интернет-магазины необходимыми сервисами в сфере финансов и логистики, сейчас компания активно развивает новые продукты и маркетинговые инструменты для своих клиентов, пробует свои силы на международном рынке. PIM Solutions приносит пользу тысячам интернет-магазинов и в конечном счете миллионам покупателей, делая товары дешевле, а доставку быстрее», считает Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда Сколково»