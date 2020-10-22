PIM Solutions выпускает «коробочное решение» по оптимизации логистики

В PIM Solutions (ex. PimPay) разработали новый сервис PIM.Tracking и объединили его с остальными сервисами по управлению логистикой. Получилось «коробочное решение» — «Центр Управления Посылками».

«Центр Управления Посылками» объединяет 4 сервиса:

Агрегатор и интегратор служб доставки MetaShip — быстрое подключение к разным логистам и выбор наиболее оптимального варианта доставки по соотношению цена/качество;

PIM.Контроль — контроль за SLA служб доставки и претензионная работа с ним в случае просрочек перевода наложенных платежей или в случае потери посылок;

PIM.Аналитика — анализ по отправкам 24/7. Данные по срокам доставки, выкупу и срокам перевода наложенного платежа в разрезе регионов;

PIM.Tracking — страница отслеживания посылок прямо на сайте интернет-магазина.

PIM.Tracking — новое решение PIM Solutions, которое позволяет покупателям отслеживать заказы на сайте интернет-магазина, не переходя на сайт логистической компании. Для отслеживания можно использовать номер заказа, телефона, трек-номер, или e-mail. Страница отслеживания размещается в домене интернет-магазина и настраивается под его фирменный стиль.

Ольга Сатановская, CEO PIM Solutions, отмечает, что ритейлеру проще получать несколько сервисов в одном окне, миксуя их по необходимости, чтобы закрывать те потребности, которые возникают в конкретный момент. Поэтому объединение группы логистических сервисов в «коробочное решение» было ответом на потребности рынка.

Тариф на «Центр Управления Посылками» зависит от количества отправок за месяц и начинается от 5190 рублей в месяц (0 — 500 отправок). При количестве отправок более 200 тыс. в месяц тарифы разрабатываются индивидуально. Интернет-магазин может использовать сервисы по отдельности, так и подключить сразу все опции. При использовании коробочного решения «Центр Управления Посылок» цена каждого входящего сервиса снижается в среднем на 30%.