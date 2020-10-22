+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

PIM Solutions выпускает «коробочное решение» по оптимизации логистики

В PIM Solutions (ex. PimPay) разработали новый сервис PIM.Tracking и объединили его с остальными сервисами по управлению логистикой. Получилось «коробочное решение» — «Центр Управления Посылками».

«Центр Управления Посылками» объединяет 4 сервиса:

  • Агрегатор и интегратор служб доставки MetaShip — быстрое подключение к разным логистам и выбор наиболее оптимального варианта доставки по соотношению цена/качество;
  • PIM.Контроль — контроль за SLA служб доставки и претензионная работа с ним в случае просрочек перевода наложенных платежей или в случае потери посылок;
  • PIM.Аналитика — анализ по отправкам 24/7. Данные по срокам доставки, выкупу и срокам перевода наложенного платежа в разрезе регионов;
  • PIM.Tracking — страница отслеживания посылок прямо на сайте интернет-магазина.

PIM.Tracking — новое решение PIM Solutions, которое позволяет покупателям отслеживать заказы на сайте интернет-магазина, не переходя на сайт логистической компании. Для отслеживания можно использовать номер заказа, телефона, трек-номер, или e-mail. Страница отслеживания размещается в домене интернет-магазина и настраивается под его фирменный стиль.

Ольга Сатановская, CEO PIM Solutions, отмечает, что ритейлеру проще получать несколько сервисов в одном окне, миксуя их по необходимости, чтобы закрывать те потребности, которые возникают в конкретный момент. Поэтому объединение группы логистических сервисов в «коробочное решение» было ответом на потребности рынка.

Тариф на «Центр Управления Посылками» зависит от количества отправок за месяц и начинается от 5190 рублей в месяц (0 — 500 отправок). При количестве отправок более 200 тыс. в месяц тарифы разрабатываются индивидуально. Интернет-магазин может использовать сервисы по отдельности, так и подключить сразу все опции. При использовании коробочного решения «Центр Управления Посылок» цена каждого входящего сервиса снижается в среднем на 30%.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

21 октября / Комментарии
Региональные продавцы AliExpress смогут воспользоваться новыми услугами по доставке заказов

Региональные продавцы AliExpress смогут воспользоваться новыми услугами по доставке заказов

В преддверии крупнейшей распродажи года – Всемирного дня шоппинга 11 ноября – AliExpress Россия и ИТ-логистический оператор «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) расширяют географию услуг дропшиппинга и бизнес-пикапа (отправки и сортировки заказов компанией «Цайняо» и ее партнерами): теперь эти услуги доступны продавцам из более чем 800 населенных пунктов России.

далее →

21 октября / Комментарии
Почта России выделяет финтех в отдельное направление бизнеса

Почта России выделяет финтех в отдельное направление бизнеса

Почта России займется развитием финансовых технологий и выделит их в отдельное направление бизнеса, которое возглавит Алена Бочарова. Новый блок будет отвечать за развитие финансовых технологий внутри компании и создание финансовых продуктов и сервисов для клиентов Почты, выстраивать отношения с финансовыми партнерами.

далее →

20 октября / Комментарии
Доля e-commerce в структуре складских сделок в Петербурге за 9 месяцев 2020 года составила 18%

Доля e-commerce в структуре складских сделок в Петербурге за 9 месяцев 2020 года составила 18%

По данным JLL, стабильно высокий спрос и растущий объем сделок на складском рынке Петербурга привел к росту максимальных арендных ставок на 2,5% с 4 000 до 4 100 рублей за кв. м в год, без учета НДС и операционных расходов.

далее →

15 октября / Комментарии
Ozon открыл новую фулфилмент-фабрику в Ростове-на-Дону площадью 38 тыс. кв.м

Ozon открыл новую фулфилмент-фабрику в Ростове-на-Дону площадью 38 тыс. кв.м

Ozon открыл новую фулфилмент-фабрику в Ростове-на-Дону площадью 38 тыс. кв.м и подписал соглашение о сотрудничестве по развитию электронной торговли с Правительством Ростовской области.

далее →

12 октября / Комментарии
«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах

«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах

Компания «Магнит» и Delivery Club объявляют о запуске сервиса экспресс-доставки из торговых точек ритейлера в регионах. Если на первом этапе доставка из магазинов «Магнит» была доступна пользователям Delivery Club только в Москве, то уже сейчас сервис работает в Самаре, Краснодаре и Новосибирске.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!