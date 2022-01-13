Питер хочет хлеба и не хочет зрелищ

Новым форматом развлечений в торговых центрах Санкт-Петербурга становится еда и фуд-холлы: по данным международной консалтинговой компании JLL, в ближайшем будущем Петербург ожидает бум открытий в этом сегменте, если пандемия в очередной раз не скорректирует планы рестораторов.

Сейчас фуд-холлы представлены в четырех торговых центрах города и еще в шести анонсирован их запуск в 2022 году; в результате объем этого сегмента вырастет с 10 до 30 тыс. кв. м.

«В отличие от фуд-кортов, где люди обычно перекусывают и отдыхают во время шопинга, фуд-холлы — это место притяжения, сюда приходят специально, чтобы попробовать новые блюда и пообщаться с друзьями. В фуд-холлах проводят много времени, там назначают встречи, а наличие событийных площадок с разными мероприятиями в ряде проектов делает их полноценным форматом развлечений» Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

Наибольшие трудности в торговых центрах испытывают традиционные форматы развлечений, включая кинотеатры. Учитывая рост популярности онлайн-платформ с одной стороны и ограничения работы в офлайн-формате с другой, в 2022 году эксперты JLL прогнозируют продолжение волны закрытий кинотеатров и переоборудование их площадей под другой функционал.

Структура открытий и закрытий арендаторов в ТЦ Санкт-Петербурга (исходя из площади)в 2021 году. Источник: JLL

К концу второго года пандемии заканчивается запас прочности и у детских развлечений в торговых центрах. Помимо пандемии и снижения доходов населения, ежегодное сокращение рождаемости на протяжении последних пяти лет приводит к отрицательной динамике посещаемости детских развлекательных центров и к низким темпам их дальнейшего развития, а в дальнейшем эта тенденция усилится.

Основная ротация в торговых центрах традиционно происходит в сегменте одежды и аксессуаров, а положительная динамика открытий по сравнению с закрытиями говорит о стабилизации ситуации во второй половине 2021 года. С июня по декабрь открылось на 12 тыс. кв. м больше магазинов одежды и аксессуаров, чем закрылось.

В действующих торговых центрах эксперты JLL наблюдают третью за последние 10 лет волну реконцепций. Фуд-корты сменяются фуд-холлами , часть площадей переформатируется под офисы и коворкинги , ритейлеры проводят обновление концепций своих магазинов и т.д.

Объем нового строительства минимален. В 2021 году в Санкт-Петербурге открылся один качественный торговый центр, арендопригодной площадью 11 тыс. кв. м. Завершившийся год продолжил «традицию» минимального ввода, которая наблюдается на петербургском рынке с 2018 года: уже пять лет в городе запускается лишь по одному ТЦ, а в 2017-м открытий не было вообще. На 2022 год также анонсирован только один новый проект. Рынок торговых центров насыщен типовыми объектами, и в перспективе ближайших лет аналитики JLL не ожидают роста активности девелоперов по строительству новых проектов.

Динамика открытий торговых центров и доли свободных площадей в Санкт-Петербурге. Источник: JLL

Средний уровень свободных площадей в торговых центрах за год увеличился незначительно — на 0,9 п.п. — и достиг 4,3%.