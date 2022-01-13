+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Питер хочет хлеба и не хочет зрелищ

Новым форматом развлечений в торговых центрах Санкт-Петербурга становится еда и фуд-холлы: по данным международной консалтинговой компании JLL, в ближайшем будущем Петербург ожидает бум открытий в этом сегменте, если пандемия в очередной раз не скорректирует планы рестораторов.

Сейчас фуд-холлы представлены в четырех торговых центрах города и еще в шести анонсирован их запуск в 2022 году; в результате объем этого сегмента вырастет с 10 до 30 тыс. кв. м.

«В отличие от фуд-кортов, где люди обычно перекусывают и отдыхают во время шопинга, фуд-холлы — это место притяжения, сюда приходят специально, чтобы попробовать новые блюда и пообщаться с друзьями. В фуд-холлах проводят много времени, там назначают встречи, а наличие событийных площадок с разными мероприятиями в ряде проектов делает их полноценным форматом развлечений»

Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

Наибольшие трудности в торговых центрах испытывают традиционные форматы развлечений, включая кинотеатры. Учитывая рост популярности онлайн-платформ с одной стороны и ограничения работы в офлайн-формате с другой, в 2022 году эксперты JLL прогнозируют продолжение волны закрытий кинотеатров и переоборудование их площадей под другой функционал.

Структура открытий и закрытий арендаторов в ТЦ Санкт-Петербурга (исходя из площади)в 2021 году. Источник: JLL

К концу второго года пандемии заканчивается запас прочности и у детских развлечений в торговых центрах. Помимо пандемии и снижения доходов населения, ежегодное сокращение рождаемости на протяжении последних пяти лет приводит к отрицательной динамике посещаемости детских развлекательных центров и к низким темпам их дальнейшего развития, а в дальнейшем эта тенденция усилится.

Основная ротация в торговых центрах традиционно происходит в сегменте одежды и аксессуаров, а положительная динамика открытий по сравнению с закрытиями говорит о стабилизации ситуации во второй половине 2021 года. С июня по декабрь открылось на 12 тыс. кв. м больше магазинов одежды и аксессуаров, чем закрылось.

В действующих торговых центрах эксперты JLL наблюдают третью за последние 10 лет волну реконцепций. Фуд-корты сменяются фуд-холлами , часть площадей переформатируется под офисы и коворкинги , ритейлеры проводят обновление концепций своих магазинов и т.д.

Объем нового строительства минимален. В 2021 году в Санкт-Петербурге открылся один качественный торговый центр, арендопригодной площадью 11 тыс. кв. м. Завершившийся год продолжил «традицию» минимального ввода, которая наблюдается на петербургском рынке с 2018 года: уже пять лет в городе запускается лишь по одному ТЦ, а в 2017-м открытий не было вообще. На 2022 год также анонсирован только один новый проект. Рынок торговых центров насыщен типовыми объектами, и в перспективе ближайших лет аналитики JLL не ожидают роста активности девелоперов по строительству новых проектов.

Динамика открытий торговых центров и доли свободных площадей в Санкт-Петербурге. Источник: JLL

Средний уровень свободных площадей в торговых центрах за год увеличился незначительно — на 0,9 п.п. — и достиг 4,3%.

«Пик вакантности (4,6%) был пройден летом 2021 года, после чего мы наблюдаем снижение и не прогнозируем дальнейшего роста. Каждая новая волна пандемии и связанных с ней ограничений оказывает все меньшее влияние на бизнес. Наиболее устойчиво себя чувствуют крупные топовые торговые центры города, в которых свободно всего 2% площадей. Некоторые из них, достигнув 100% заполняемости, даже сдают в аренду под торговые функции помещения паркинга. Также заметны позитивные изменения в аутлет-центрах: за год вакантность в них сократилась в два раза — с 19,5% до 10,2%».

Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

 

Автор: Elvira
Другие новости

Новости об оффлайн ритейле

13 января / Комментарии
«Магнит» подвел итоги новогодних продаж

«Магнит» подвел итоги новогодних продаж

Торговая сеть «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, подвела итоги продаж в предновогодний период.

далее →

13 января / Комментарии
Новогодние праздники кончились. Россияне стали меньше тратить

Новогодние праздники кончились. Россияне стали меньше тратить

В первых числах января 2022 года,как сообщает Ромир индекс среднего чека резко сократился по сравнению с предыдущей неделей на 13% (103 рубля).

далее →

12 января / Комментарии
В «Ленте» появится продукция фермеров, которых поддерживает Россельхозбанк

В «Ленте» появится продукция фермеров, которых поддерживает Россельхозбанк

Розничная сеть «Лента» начала сотрудничество с фермерскими хозяйствами, которые будут поставлять свою продукцию благодаря совместному проекту компании с Россельхозбанком(РСХБ).

далее →

12 января / Комментарии
Российские ритейлеры вводят самоограничение по наценкам на социально значимые продукты

Российские ритейлеры вводят самоограничение по наценкам на социально значимые продукты

Крупные Российские торговые сети, в их числе X5 Group, «Магнит» и «Бристоль», ограничат наценку на социально значимые продовольственные товары до 10% до конца 2022 года.

далее →

12 января / Комментарии
«Пятёрочка» сняла молодёжный сериал-квест в TikTok

«Пятёрочка» сняла молодёжный сериал-квест в TikTok

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила в TikTok интерактивный сериал в трендовом формате коротких скетчей о студентах старших курсов. Цель – привлечь внимание молодёжной аудитории к HR-бренду компании и рассказать об основных преимуществах работы в торговой сети.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2022, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!