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Pizza Hut встроила в кроссовки кнопку заказа пиццы

Сеть пиццерий Pizza Hut создала крайне необычные кроссовки с кнопкой заказа пиццы. Теперь обладателю кроссовок достаточно зарегистрироваться в приложении Pie Tops, а затем просто нажать на кнопку на своей обуви и пицца отправится в путь. Необычная обувь выпущена ограниченной партией и будет раздаваться бесплатно во время баскетбольного турнира March Madness.

«Простой digital-заказ пиццы стал отличительным знаком современного сервиса. В настоящее время сделать заказ можно с помощью планшета, смартфона, ноутбука, Amazon Echo, находясь за рулем Ford или просто отравив соответствующее эмодзи. Pizza Hut, в свою очередь, выпустила 64 пары кроссовок, которые позволяют сделать заказ, нажав на кнопку на манжете. Заказ осуществляется благодаря Bluetooth и существующему онлайн-профилю в системе пиццерии. Если опыт понравится нашим клиентам, мы закажем больше таких кроссовок», — заявили в Pizza Hut.

Активность запущена в рамках спонсорства баскетбольного турнира под названием March Madness. В промо-ролике снимался ТВ комментатор и звезда баскетбола Грант Хилл, который раздаст после игры кроссовки с кнопкой заказа лидерам мнений и представителям медиа для освещения новинки. Таким образом бренд решил поддержать спортивное мероприятие и одновременно напомнить клиентам, что делать онлайн-заказы гораздо проще, чем искать ближайшее кафе.

Pizza Hut — сеть ресторанов, состоящая более чем из 15 тысяч точек в более чем 90 странах мира. Бренд основан в 1958 году братьями Деном и Френком Карни, в городе Уичито, штат Канзас. Сеть пиццерий с 1998 года входит в корпорацию Yum! Brands.

Автор: Анна
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