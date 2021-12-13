+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Платёжный агрегатор Robokassa ищет нового собственника

Смотрите в каталоге
ROBOKASSA
ROBOKASSA
Агрегаторы и платежные шлюзы

Владельцы платежного сервиса Robokassa решили продать бизнес. Компания ищет покупателей среди крупных российских банков. Собственники обращались в ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк и МТС-банк, однако этот список может быть значительно шире, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на трех собеседников в отрасли.

По информации источников издания, Совкомбанк сейчас проводит комплексную юридическую оценку (due diligence) обработчика платежей (название компании не раскрывалось), рассказывал на встрече с инвесторами в начале ноября управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос. Также в ноябре Промсвязьбанк (ПСБ), который является опорным для оборонной промышленности, опубликовал закупку на проведение комплексной экспертизы. Это может говорить о косвенном интересе к сделке.

Robokassa дает подключенным к его сервису компаниям возможность принимать платежи разными способами и представляет собой банковский платежный агент. Преимущественно клиентом компании является малый бизнес. По данным отчетности, ее выручка за прошлый год оказалась выше одного миллиарда рублей (752,6 миллиона рублей годом ранее). Чистая прибыль за то же время увеличилась в 2,3 раза, до практически 45 миллионов рублей. Учредителем Robokassa является Paysend Group из Великобритании, следует из данных бухгалтерской отчетности за прошлый год.

Бенефициар Robokassa — гражданка Кипра Эльвира Абдулкеримова (количество участия в уставном капитале компании свыше 50%, однако не превышает 75%). По словам собеседников газеты, собственник Robokassa — семья Абдулкеримовых, известная на финансовом рынке. Абдулжелил Абдулкеримов ранее являлся вледельцем Русславбанка, лицензию которого Центробанк отозвал в 2015 году, в том числе в связи с проведением сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

Как рассказал один из собеседников издания, причины, по которым собственник принял такое решение, могут заключаться в том, что в связи с ограничениями Банка России в части борьбы с серыми платежами заработки платежных агрегаторов резко сократились. На легальном платежном рынке платежным агрегаторам сложно составить конкуренцию крупным российским банкам, которые в настоящее время представлены во всех сегментах, сообщил другой собеседник.

Компании и сервисы: ROBOKASSA
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

8 декабря / Комментарии
Ozon стартовал с первым банковским продуктом Ozon Счёт

Ozon стартовал с первым банковским продуктом Ozon Счёт

Маркетплейс Ozon представил платежный инструмент на базе собственного банка – Ozon Счёт. Он позволит покупателям получать не только удобный сервис, но и кешбэк до 30% за покупки на площадке Ozon.

далее →

8 декабря / Комментарии
ВТБ и Wildberries создали систему платежных сервисов VTB Pay

ВТБ и Wildberries создали систему платежных сервисов VTB Pay

ВТБ и Wildberries планируют запустить сервис бесконтактной оплаты VTB Pay, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя банка. Функция будет аналогична Apple Pay и Google Pay, которые позволяют оплачивать покупки как онлайн, так и офлайн (при наличии терминала, принимающего бесконтактную оплату).

далее →

15 ноября / Комментарии
Российский ритейл отмечает взрывной рост оплат через Систему быстрых платежей

Российский ритейл отмечает взрывной рост оплат через Систему быстрых платежей

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) считает, что Система быстрых платежей может стать полноценной альтернативой эквайрингу — показатели объемов платежей по СБП показывают динамичный рост.

далее →

12 ноября / Комментарии
Visa ввела специальные тарифы для крупных онлайн-магазинов

Visa ввела специальные тарифы для крупных онлайн-магазинов

Международная платежная система Visa ввела специальные льготные тарифы за прием карт к оплате для крупных онлайн-магазинов: теперь ее размер составит от 1,2 до 1,5%. Под критерии участников новой программы подпадают такие маркетплейсы, как Ozon, Wildberries и другие

далее →

10 ноября / Комментарии
Apple начала принимать к оплате карты «Мир»

Apple начала принимать к оплате карты «Мир»

В разделе Apple ID в меню доступных средств платежа появилась возможность добавлять банковские карты национальной платежной системы «Мир». Прежде пользователи Apple могли добавить только карты систем Visa, MasterCard и American Express.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!