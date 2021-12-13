Платёжный агрегатор Robokassa ищет нового собственника

Владельцы платежного сервиса Robokassa решили продать бизнес. Компания ищет покупателей среди крупных российских банков. Собственники обращались в ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк и МТС-банк, однако этот список может быть значительно шире, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на трех собеседников в отрасли.

По информации источников издания, Совкомбанк сейчас проводит комплексную юридическую оценку (due diligence) обработчика платежей (название компании не раскрывалось), рассказывал на встрече с инвесторами в начале ноября управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос. Также в ноябре Промсвязьбанк (ПСБ), который является опорным для оборонной промышленности, опубликовал закупку на проведение комплексной экспертизы. Это может говорить о косвенном интересе к сделке.

Robokassa дает подключенным к его сервису компаниям возможность принимать платежи разными способами и представляет собой банковский платежный агент. Преимущественно клиентом компании является малый бизнес. По данным отчетности, ее выручка за прошлый год оказалась выше одного миллиарда рублей (752,6 миллиона рублей годом ранее). Чистая прибыль за то же время увеличилась в 2,3 раза, до практически 45 миллионов рублей. Учредителем Robokassa является Paysend Group из Великобритании, следует из данных бухгалтерской отчетности за прошлый год.

Бенефициар Robokassa — гражданка Кипра Эльвира Абдулкеримова (количество участия в уставном капитале компании свыше 50%, однако не превышает 75%). По словам собеседников газеты, собственник Robokassa — семья Абдулкеримовых, известная на финансовом рынке. Абдулжелил Абдулкеримов ранее являлся вледельцем Русславбанка, лицензию которого Центробанк отозвал в 2015 году, в том числе в связи с проведением сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

Как рассказал один из собеседников издания, причины, по которым собственник принял такое решение, могут заключаться в том, что в связи с ограничениями Банка России в части борьбы с серыми платежами заработки платежных агрегаторов резко сократились. На легальном платежном рынке платежным агрегаторам сложно составить конкуренцию крупным российским банкам, которые в настоящее время представлены во всех сегментах, сообщил другой собеседник.