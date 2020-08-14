Платежный сервис Facebook Pay начал работать в России

Социальная сеть Facebook запустила платежный сервис Facebook Pay в России. С его помощью можно оплачивать покупки на Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.

Посредством Facebook Pay можно отправлять и получать деньги, приобретать игры и внутриигровой контент, совершать пожертвования на благотворительность, покупать и продавать вещи в маркетплейсах и группах, билеты, а также продвигать мероприятия, товар или компанию.

Для этого необходимо привязать банковскую карту или PayPal. В качестве валюты по умолчанию установлен российский рубль. В личном кабинете видна вся история транзакций. В сервисе можно приобрести внутрисетевую валюту Facebook Stars.

Впервые Facebook Pay запустился в ноябре 2019 года, летом 2020 система стала доступна для пользователей Бразилии. Facebook добавила внутреннюю валюту Stars в июне этого года: «звезды» покупаются за доллары, зрители могут отправлять их блогерам во время стримов. В компании считают, что новые инструменты помогут создателям контента развивать свой бизнес.