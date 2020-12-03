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Платежный сервис IntellectMoney помогает самозанятым получать деньги от своих клиентов

В 2020 г. платежный агрегатор IntellectMoney реализовал функционал приема платежей в пользу физических лиц. Обязательным условием является наличие регистрации в качестве самозанятого.

Как всем известно, с 1 июля 2020 года все регионы России получили возможность вводить специальный налоговый режим для самозанятых. Напомним, что к самозанятым относятся люди, которые работают сами на себя без привлечения дополнительных работников. Именно для таких граждан платежный сервис IntellectMoney создал способ получения денег за оказанные услуги.

Начать принимать платежи с помощью сервиса IntellectMoney очень просто. Достаточно зарегистрироваться в системе, подписать договор и запустить поток платежей. Сервис предоставляет более 20 способов оплаты: банковские карты, Masterpass, Apple Pay, Google Pay, WebMoney, Qiwi и многие другие варианты. Клиент сам выбирает те способы, которыми хочет принимать платежи.

Многие самозанятые предлагают свои услуги через социальные сети. Тут все еще проще — достаточно отправить ссылку на оплату в сообщениях или разместить ее на своей странице. Еще можно демонстрировать QR-код в стримах, если продавец предпочитает такой метод общения со своими клиентами.

Стоит отметить, что статус самозанятого получают все больше и больше граждан, которые имеют доход от своей профессиональной деятельности. И это объяснимо. Есть ряд преимуществ по сравнению с другими формами ведения бизнеса: простая регистрация, низкие налоговые ставки, отсутствие необходимости сдавать налоговые декларации и ставить онлайн-кассу, достаточно выбивать чеки в приложении или на сайте ФНС. IntellectMoney может самостоятельно отправлять запросы в ФНС для формирования чека после каждого платежа, максимально упрощая работу.

IntellectMoney — это современный и надежный сервис для приема платежей, работающий на рынке финансовых услуг с 2009 года. Главная цель компании — создание универсальной и безопасной платежной среды, и разработка целевых предложений для полного удовлетворения потребностей клиентов в сфере электронной коммерции.

Автор: Анна
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