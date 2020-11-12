Платежный сервис ЮMoney завершает переименование

Платежный сервис ЮMoney, который входит в экосистему Сбербанка, поменял название юридического лица — ООО НКО «Яндекс.Деньги» в едином государственном реестре юрлиц переименовано в ООО НКО «Юмани». Это стало очередным шагом к окончательной смене бренда.

17 сентября компания объявила о переименовании сервиса в ЮMoney, платежное решение для бизнеса изменило название на ЮKassa. До 15 декабря сервис будет использовать старый и новый бренды, после этой даты сервисы будут использовать только новые имена — ЮMoney и ЮKassa.

Компания под новым названием продолжит развивать уже существующие продукты и сервисы, которые компания запускала под прежними брендами. Пользователи по-прежнему смогут создавать электронные кошельки, выпускать к ним виртуальные или пластиковые карты. ЮKassa продолжит осуществлять быстрые и безопасные платежи для компаний и предлагать другие полезные для бизнеса решения.