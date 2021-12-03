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AppsFlyer совместно с Google выпустила отчет «Экосистема мобильных приложений Центральной и Восточной Европы»

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AppsFlyer
AppsFlyer
Мобильная аналитика

Платформа для маркетинговых измерений AppsFlyer совместно с Google выпустила отчет «Экосистема мобильных приложений Центральной и Восточной Европы». В исследовании проанализированы 1200 приложений и 700 миллионов установок в 8 странах в период с июля 2020 года по сентябрь 2021 года. Ожидается, что к 2026 году мобильный трафик в регионе вырастет в пять раз, демонстрируя более высокий рост, чем в Западной Европе и Северной Америке. Во многом это связано с ростом популярности смартфонов и пандемией COVID-19, которая сделала смартфоны еще более важной частью жизни людей. В перспективе — и с переходом на 5G.

Действительно, пандемия, несмотря на глобальные потрясения, оказала положительное влияние на рынок мобильных приложений. Будь то общение с близкими, игры как способ побороть скуку, покупка розничных товаров или управление финансами — мобильные приложения занимают больше места в нашей жизни, чем когда-либо прежде.

«Мы рады объединить усилия с Google, чтобы представить данные, необходимые для достижения успеха в мобайле. Наш отчет показал, что экосистема мобильных приложений переживает бум, несмотря на неопределенность в связи с пандемией и изменением правил конфиденциальности iOS 14.5. Такой тренд открывает большие возможности для брендов. Инвестиции в мобильный маркетинг — приоритет для компаний, которые хотят развивать свой бренд, увеличивать доходы, повышать лояльность и улучшать общий клиентский опыт».

Михаил Зайцев, генеральный директор AppsFlyer в России и СНГ

Ключевые результаты:

  • Расходы в приложениях значительно выросли за год. Наибольший рост приходится на преддверие праздничного сезона и начало 2021 года, в этот период потребители были наиболее расположены покупать товары и проводить время в играх, затем произошел ощутимый спад.
  • Многие приложения для электронной коммерции воспользовались ограничениями COVID-19, поскольку все больше людей стали обращаться к мобильным устройствам для приобретения товаров. Эта тенденция сохраняется и сейчас. Общее количество установок приложений для шопинга увеличилось в период с 3 квартала 2020 года по 3 квартал 2021 года. Было отмечено и увеличение расходов в приложениях для электронной коммерции.
  • На фоне COVID-19, кардинально изменившим то, как потребители взаимодействовали с банками и управляли финансами, произошел значительный рост числа установок финансовых приложений в Украине. Ни в одной другой стране не наблюдалось большего подъема.
  • В то время как Android занимает более масштабную долю рынка, iOS определенно имеет больший вес в качестве источника дохода. Брендам необходимо размещать свои приложения, а маркетологам запускать платные кампании на обеих платформах для привлечения пользователей.
  • Несмотря на вызовы, связанные с выходом iOS 14.5, очевидно, что эта платформа все еще стимулирует рост доходов. В Греции расходы пользователей в приложениях выросли более чем вдвое в период с 3 квартала 2020 года по 3 квартал 2021 года, причем iOS лидирует со значительным ростом на 221%. За ней следует Беларусь (206%) и Чехия (118%).
  • Доходы от рекламы в приложениях значительно выросли на фоне того, что пользователи проводили больше времени в телефонах, скачивая новые приложения. В Румынии доходы от рекламы в приложениях показали наивысший рост (444%) за год по сравнению с другими странами. Казахстан следует с небольшим отрывом — 437%.
  • В большинстве проанализированных стран наблюдается снижение доходов от рекламы на iOS после релиза iOS 14.5. Рекламодателям стало сложнее атрибутировать доходы от рекламы с UA источником на платформе. Из всех проанализированных стран только в Казахстане, Греции и Украине выручка от рекламы в приложениях на iOS выросла после выхода обновления.

«Центральная и Восточная Европа — динамично развивающийся регион с огромным потенциалом роста в сфере мобайла. Чтобы по-настоящему преуспеть в условиях растущей конкуренции, бизнесу необходимы инструменты для принятия решений на основе данных — будь то понимание того, куда потратить маркетинговый бюджет, какой креатив работает лучше всего или как эффективно монетизировать свое приложение».

Анастасия Бортник, отраслевой менеджер Google по приложениям/играм

Компании и сервисы: AppsFlyer
Автор: Elvira
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