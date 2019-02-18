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Платформа InSales внедрила услуги кредита и рассрочки

Интернет-магазины, работающие на платформе InSales, смогут воспользоваться сервисом POS-кредитования Webbankir Pay, который позволяет продавать товары и услуги в кредит или рассрочку в режиме онлайн без участия банка. Приложение Webbankir Pay доступно в маркетплейсе InSales с февраля 2019 года. Сервис предоставляется бесплатно.

«По оценкам ритейлеров, внедрение POS-кредитования увеличивает средний чек и выручку магазина на 30−40%. До недавнего времени большинство средних и небольших интернет-магазинов были лишены подобной возможности, поскольку для этого требовалось подключение к банковским кредитным программам. С запуском платформы Webbankir Pay ситуация кардинально изменилась. Теперь POS-кредитование доступно без участия банков, платежных терминалов и кредитных карт. И мы рады предложить наш сервис интернет-магазинам, которые работают на платформе InSales», — рассказывает генеральный директор компании Webbankir Андрей Пономарев.

На сегодняшний день InSales является крупнейшей в России платформой для создания интернет-магазинов, на которой работают уже более 7 тыс. компаний интернет-торговли. Чтобы стать участником Webbankir Pay, достаточно загрузить приложение и выполнить простую процедуру регистрации.

При работе с Webbankir Pay продавцу не надо тратиться на эквайринг и вести бумажный документооборот. В случае одобрения целевого займа транзакции осуществляются через мобильное приложение для кассиров или ПО для онлайн-кассы. Денежные средства поступают на счет онлайн-магазина на следующий рабочий день. В свою очередь, покупатель избавлен от необходимости общаться с кредитным менеджером — процедура подачи заявки полностью автоматизирована. Финансовая онлайн-платформа Webbankir Pay была запущена в ноябре 2018 года. Сегодня ее партнерами являются свыше 300 онлайн и офлайн-ритейлеров в различных регионах России.

Автор: Анна
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