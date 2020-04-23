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Платформа Likee запустила онлайн-продажи товаров

Платформа для создания коротких видеороликов Likee запустила функцию электронной коммерции: на отдельной странице приложения все пользователи могут приобретать товары известных брендов, а инфлюенсеры получают возможность добавлять ссылки на них в видеоролики и прямые эфиры, размещать их на своих страницах.

Среди товаров можно найти электронику, одежду, аксессуары и различные изделия для творчества. Онлайн-продажи уже начала компания Xiaomi и вскоре будут доступны товары из ассортимента Huawei и онлайн-ретейлера AliExpress.

Функция электронной коммерции также доступна магазинам, имеющим в приложении официальные аккаунты. С помощью новых инструментов бренды смогут эффективнее продвигать свои товары с помощью блогеров, которые будут анонсировать скидочные промокоды и делиться ссылками на товары. Приложение будет отслеживать, какой именно инфлюенсер способствовал совершению покупки, и бренды смогут направлять им определенный процент от продаж.

Автор: Анна
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