Платформа Яндекс.Дзен заключила с маркетплейсом Joom эксклюзивное партнёрское соглашение

Блог-платформа Яндекс.Дзен подписала с маркетплейсом Joom партнёрское соглашение в России и странах СНГ. По его условиям зарабатывать на размещении ссылок товаров Joom с помощью виджетов смогут только блогеры, у которых есть каналы в Дзене.

Блогеры Дзена смогут добавлять в обзоры ссылки на товары Joom в виде виджетов, которые содержат информацию о товаре, его изображение и актуальную цену. На первом этапе виджеты можно добавлять в статьи, а вскоре товары маркетплейса появятся и в видеообзорах. Joom заплатит блогерам за заказы, которые пользователи оформят после перехода в маркетплейс из обзорной статьи.

Маркетплейс Joom стал первым международным партнером социальной коммерции Дзена. Российская аудитория Joom составляет более 10 млн активных пользователей в месяц.

«Мы выступаем за искренний и вызывающий доверие контент: от прилизанных картинок идеального мира уже давно все устали. Атмосфера в Дзене идеально сочетается с нашим видением о том, как нужно общаться с пользователями, — говорит Злата Цурикова, руководитель направления по работе с блогерами Joom. — Блогеры, работающие в таких форматах, будут набирать еще большую популярность, поэтому мы с энтузиазмом смотрим на сотрудничество Joom и Дзена. Читатели смогут узнать о наших товарах еще больше действительно полезной информации, а блогеры — заработать на том, что они умеют лучше всего».

Ранее к программе социальной коммерции Дзена подключился Яндекс.Маркет. Уже сейчас около 12% создаваемых публикаций на платформе связаны с обзорами разных товаров и содержат виджеты. Каждый день блогеры создают более 1000 статей с обзорами товаров, которые собирают более 7 млн просмотров пользователей.

Блогеру не нужно заключать дополнительные договоры с партнерскими сетями, чтобы зарабатывать на виджетах в Дзене. Маркетплейс Joom будет отдавать в Дзен всю статистику по виджетам в публикациях, а Дзен — выплачивать деньги блогерам. Статистика виджетов Joom появится в отдельной вкладке в редакторе канала. Блогер сможет отслеживать доход от покупок и показатель конверсии — соотношение числа заказов к числу кликов по виджету.