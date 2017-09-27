Platron избавил интернет-магазины от дебиторской задолженности

Технологичное решение оплаты покупок по QR-коду способно не только решить вопрос с POS-терминалами, усложняющими работу курьера, но и избежать проблемы с дебиторской задолженностью.

Компания Platron разработала решение, которое позволит отказаться от дорогих POS-терминалов, но при этом дать возможность покупателю оплатить покупку картой или другими онлайн-методами, которых у компании больше 15. Принцип работы прост и доступен — QR-код. Задача курьера привезти товар покупателю вместе с бланком-квитанцией, на котором находится QR-код. Также код можно выслать покупателю, если нет возможности его напечатать. QR-коды полностью адаптированы и распознаются любыми сканирующими приложениями.

Покупатель получает удобный и безопасный метод оплаты, а интернет-магазин — денежные средства на второй день напрямую от НКО — партнера Platron, кредитной организации с лицензией Банка России. Именно это и позволяет полностью избежать дебиторской задолженности.