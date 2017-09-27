Platron избавил интернет-магазины от дебиторской задолженности
Технологичное решение оплаты покупок по QR-коду способно не только решить вопрос с POS-терминалами, усложняющими работу курьера, но и избежать проблемы с дебиторской задолженностью.
Компания Platron разработала решение, которое позволит отказаться от дорогих POS-терминалов, но при этом дать возможность покупателю оплатить покупку картой или другими онлайн-методами, которых у компании больше 15. Принцип работы прост и доступен — QR-код. Задача курьера привезти товар покупателю вместе с бланком-квитанцией, на котором находится QR-код. Также код можно выслать покупателю, если нет возможности его напечатать. QR-коды полностью адаптированы и распознаются любыми сканирующими приложениями.
Покупатель получает удобный и безопасный метод оплаты, а интернет-магазин — денежные средства на второй день напрямую от НКО — партнера Platron, кредитной организации с лицензией Банка России. Именно это и позволяет полностью избежать дебиторской задолженности.
«Сегодня QR-код — это не дань моде, а важная составляющая технологии проведения платежей. QR-код можно разместить практически везде, что позволяет принимать оплату за любые покупки, будь то проезд, оплата услуг или товаров и многое другое. Отсканировать код и подтвердить платёж проще, чем в последний момент искать наличные для курьера. Часто POS-терминалы выходят из строя или у них плохая связь с сервером, поэтому можно с уверенностью сказать, что технология оплаты по QR-коду — достойная альтернатива, которая увеличивает конверсию оплат. — комментирует Елена Орлова, генеральный директор сервиса электронных платежей Platron. — Что касается чека, то согласно 54-ФЗ он придет на электронную почту покупателя, как и при любой безналичной оплате».