+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Platron избавил интернет-магазины от дебиторской задолженности

Смотрите в каталоге
Platron
Platron
Агрегаторы и платежные шлюзы

Технологичное решение оплаты покупок по QR-коду способно не только решить вопрос с POS-терминалами, усложняющими работу курьера, но и избежать проблемы с дебиторской задолженностью.

Компания Platron разработала решение, которое позволит отказаться от дорогих POS-терминалов, но при этом дать возможность покупателю оплатить покупку картой или другими онлайн-методами, которых у компании больше 15. Принцип работы прост и доступен — QR-код. Задача курьера привезти товар покупателю вместе с бланком-квитанцией, на котором находится QR-код. Также код можно выслать покупателю, если нет возможности его напечатать. QR-коды полностью адаптированы и распознаются любыми сканирующими приложениями.

Покупатель получает удобный и безопасный метод оплаты, а интернет-магазин — денежные средства на второй день напрямую от НКО — партнера Platron, кредитной организации с лицензией Банка России. Именно это и позволяет полностью избежать дебиторской задолженности.

«Сегодня QR-код — это не дань моде, а важная составляющая технологии проведения платежей. QR-код можно разместить практически везде, что позволяет принимать оплату за любые покупки, будь то проезд, оплата услуг или товаров и многое другое. Отсканировать код и подтвердить платёж проще, чем в последний момент искать наличные для курьера. Часто POS-терминалы выходят из строя или у них плохая связь с сервером, поэтому можно с уверенностью сказать, что технология оплаты по QR-коду — достойная альтернатива, которая увеличивает конверсию оплат. — комментирует Елена Орлова, генеральный директор сервиса электронных платежей Platron. — Что касается чека, то согласно 54-ФЗ он придет на электронную почту покупателя, как и при любой безналичной оплате».

Компании и сервисы: Platron
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 сентября / Комментарии
Сбербанк снизил ставки по интернет-эквайрингу

Сбербанк снизил ставки по интернет-эквайрингу

Сбербанк объявил о снижении ставки по интернет-эквайрингу. Теперь тарифы банка составляют от 1,8% от суммы операций по оплате банковскими картами.

далее →

8 сентября / Комментарии
Центробанк не допустит использование криптовалют в качестве средств платежа

Центробанк не допустит использование криптовалют в качестве средств платежа

Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что расчеты в криптовалюте угрожают подрывом денежного обращения в стране, и подобного использования цифровых валют регулятор не допустит.

далее →

1 сентября / Комментарии
Alibaba внедрила в KFC систему оплаты заказа улыбкой

Alibaba внедрила в KFC систему оплаты заказа улыбкой

В Китае в ресторане быстрого питания KFC появились автоматы, позволяющие оплачивать заказы с помощью идентификации по лицу: smile-to-pay. Новую технологию внедрила компания Alibaba.

далее →

31 июля / Комментарии
Финтех-сервис PimPay получил от банка ВТБ24 кредит в размере 70 млн. рублей

Финтех-сервис PimPay получил от банка ВТБ24 кредит в размере 70 млн. рублей

Банк ВТБ24 предоставил финтех-сервису PimPay кредит в размере 70 млн. рублей. Средства выданы на развитие сервиса «Ускоренные Перечисления наложенных платежей». Сервис позволяет интернет-магазинам сразу получать деньги за товары, отправленные наложенным платежом, и таким образом избегать кассовых разрывов.

далее →

19 июля / Комментарии
Регулируй это: Госдума готовит законопроект о регулировании ICO

Регулируй это: Госдума готовит законопроект о регулировании ICO

Как сообщают «Ведомости», в Госдуме серьёзно занялись вопросом регулирования ICO (initial coin offering, IPO в мире криптовалют). Вопросом занимается специальная межведомственная группа по оценке рисков оборота криптовалюты, которой руководит Эльвина Сидоренко.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!