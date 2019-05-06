«Плеер.ру» возобновил деятельность «в полном объеме»

Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу, которая была приостановлена из-за выявленных Федеральной налоговой службой (ФНС) нарушений. Об этом пишет RNS со ссылкой на колл-центр ритейлера.

Представитель магазина сообщил, что деятельность ведется «в полном объеме», но отказался комментировать наличие каких-либо претензий регуляторов к «Плеер.ру» в данный момент.

Оператор добавил, что к оплате принимаются все карты, хотя на сайте магазина указано, что расплатиться можно только картой «Мир» или наличными. Сотрудник «Плеер.ру» пояснил, что какое-то время это было действительно так, но недавно ситуация изменилась, а информацию на сайте еще не обновили.

Сайт «Плеер.ру» также работает в обычном режиме, товары можно купить с курьерской доставкой или с самовывозом из пункта выдачи в Москве. После завершения онлайн-заказа оператор перезванивает для его подтверждения, убедился RNS.

В начале апреля этого года «Плеер.ру» закрыли на 30 дней — по словам источников, ритейлера обвиняли в подделке чеков. К концу месяца магазин пообещал возобновить работу в скором времени, но не ранее 4 мая.