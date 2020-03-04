PNK group построит 54 000 кв. м для «ВкусВилл» в Санкт-Петербурге

Российский девелопер промышленных объектов PNK group и сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» подписали договор аренды мультитемпературного распределительного центра общей площадью 54 000 кв. м.

Возведение индустриального здания по индивидуальному проекту (схема built-to-suit) начнется в «PNK Парке Шушары-3», расположенном на юге Санкт-Петербурга.

В распределительном центре «ВкусВилл» запланированы зоны с поддержанием нескольких температурных режимов, в том числе зона глубокой заморозки. Также в здании будут расположены три административно-офисных блока общей площадью порядка 3000 кв. м.

«Это наш второй проект с сетью «ВкусВилл». Первый договор с компанией мы подписали в середине 2019-го на аренду двухэтажного мультитемпературного распределительного центра в «PNK Парке Вешки» (0,5 км от МКАД по Алтуфьевскому шоссе), – комментирует управляющий инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» Дмитрий Пилевин. – Новый распределительный центр будет построен в текущем году».

«С большим нетерпением ждём введения в эксплуатацию нового распределительного центра, так как наше развитие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области идёт большими темпами и мы рассчитываем увеличить вдвое количество магазинов. Поэтому новый РЦ точно будет востребован сетью магазинов «ВкусВилл», сетью микромаркетов и всеми другими проектами компании. У нас есть уже положительный опыт с PNK group по работе над проектом РЦ «Вешки». Ждём, что в конце этого года сможем начать операционную деятельность на новом мультитемпературном РЦ в Санкт-Петербурге».

Алексей Фарафонов, генеральный директор сети магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл»

«Это, безусловно, одна из крупнейших арендных сделок на складском рынке Санкт-Петербурга. Благодаря современным строительным технологиям PNK group, «ВкусВилл» уже до конца года начнет операции на новом складе, что поддержит активный рост сети в Северо-Западном регионе», – отметил Александр Кулаков, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами департамента складской и индустриальной недвижимости Cushman & Wakefield".

Алексей Фарафонов, генеральный директор сети магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл»