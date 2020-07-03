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PNK group построит для Fix Price 35 500 кв. м в Санкт-Петербурге

Российский девелопер промышленных объектов PNK group и международная сеть магазинов Fix Price подписали договор, по которому PNK group построит распределительный центр общей площадью 35 500 кв. м по схеме built-to-suit в индустриальном парке «PNK Парк Шушары-3» в Санкт-Петербурге.

В распределительном центре возведут два офисных блока общей площадью 2 300 кв. м, также в индустриальном здании предусмотрена возможность осуществления кросс-докинговых операций. На площадке уже ведутся подготовительные работы.

«Мы видим, что бизнес ритейлеров продолжает развиваться, и прямым доказательством этому являются заключенные сделки. Для Fix Price мы будем строить уже пятый объект. Реализованные для компании проекты расположены в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге, – отмечает управляющий инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» Дмитрий Пилевин. – Радостно, что продолжает развиваться не только Москва, но и регионы. Мы наблюдаем активный интерес к нашим петербургским индустриальным паркам, где есть готовые под застройку земельные участки».

Константин Фомиченко, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank: «Мы считаем складской рынок Санкт-Петербурга перспективным и интересным для экспансии. Он недостаточно насыщен качественными складскими помещениями. По итогам I полугодия доля вакантных складских площадей составляет менее 3%, что является хорошим показателем для будущего девелопмента в регионе. Спрос на питерские объекты остается высоким – по нашим оценкам, на уровне 220-250 тыс. кв. м поглощения в 2020 году».

Автор: Анна
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