PNK group построит для «ВсеИнструменты.ру» более 180 000 кв. м

Российский девелопер промышленных объектов PNK group и DIY-маркетплейс «ВсеИнструменты.ру» подписали договор аренды на 10 лет, согласно которому PNK group построит более 180 000 кв. м индустриальных площадей в «PNK Парке Домодедово», расположенном на 276 га в 17 км от МКАД по трассе М4 «Дон» вблизи одноименного города.

Проект реализуется в две очереди. Доступ к первому объекту площадью 94 000 кв. м компания «ВсеИнструменты.ру» получит весной 2021 года. Вторая очередь площадью 88 000 кв. м будет готова весной 2022-го.

В первой очереди планируется возвести 3-этажный офис, зоны клиентского сервиса (зоны самовывоза, сервисный центр, лабораторию и др.) общей площадью 5500 кв. м. Также в индустриальном здании будет предусмотрена зона для товаров, требующих особых условий хранения, площадью 2000 кв. м. Кроме того, компания планирует возвести мезонин площадью 30 000 кв. м.

«Все больше компаний обращаются к нам именно с запросами на строительство в аренду (схема built-to-lease). И сделка с DIY-маркетплейсом „ВсеИнструменты.ру“ еще раз подтверждает данную тенденцию. Именно поэтому на днях PNK group объявила о запуске инвестиционного продукта PNK rental, где инвесторы вкладывают в действующий бизнес и получают доход от арендного потока. Объекты, которые мы будем возводить для компании „ВсеИнструменты.ру“, смогут войти в PNK rental в 2022 году, когда арендатор будет вести свои операции в зданиях и, соответственно, платить арендные платежи». Дмитрий Пилевин, управляющий директор «ПНК Девелопмент»

«Развитие складской инфраструктуры является частью нашей долгосрочной стратегии роста. Проект действительно масштабный, склад будет одним из крупнейших распределительных центров в Московской области и позволит нам обеспечить быструю доставку ассортимента от широкого спектра поставщиков. Благодаря запуску маркетплейса количество партнеров увеличивается, и мы сможем обеспечить для них хороший сервис и рост продаж. Более полугода мы проводили тендер на строительство и выбрали PNK group как главного партнёра, исходя из их репутации на рынке сдавать объекты в максимально короткие сроки». Александр Гольцов, управляющий партнер «ВсеИнструменты.ру»