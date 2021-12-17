По данным AliExpress Россия спрос на видеокарты осенью вырос в 8 раз

По данным аналитического проекта Tinkoff Data, россияне этой осенью потратили на технику на 22% больше, чем в сентябре-ноябре 2020 года, а количество покупок в этой категории выросло на 17%.

Наибольший рост за период по объёму продаж показали видеокарты. Их стали покупать в 8,2 раза чаще по сравнению с прошлой осенью. Чаще всего в этой категории выбирают модели бюджетного класса в ценовом диапазоне от 15 до 30 тысяч рублей. При этом пользователи предпочитают игровые видеокарты с видеопамятью GDDR5 на 4 Гб и заявленной частотой процессора в 1290 МГц.

Аналитики составили топ-5 самых популярных моделей:

GeForce GTX 960 4GB AMD Radeon RX 580 8Gb GeForce RTX 3060 8G AMD Radeon RX590 8GB GeForce GTX 1660 6Gb

Другая популярная категория блоки питания: спрос на них вырос в 4 раза за период. Чаще всего россияне выбирают модели мощностью в 300 Вт. Они готовы отдать за популярные товары категории от 2,2 до 9,5 тысяч рублей.

Спрос на корпуса и каркасы для ПК вырос за осень в три раза. В этой категории россияне выбирают модели с прозрачной акриловой стенкой, белой подсветкой и чёрным напылением. Они готовы потратить на популярные товары этой категории от 4 до 6 тысяч рублей.

В полтора раза чаще осенью россияне стали выбирать модули оперативной памяти. Пользователи предпочитают память формата DDR4 на 8 и 16 Гб. Они готовы отдать за один модуль памяти от 2 до 4 тысяч рублей.

Спрос на материнские платы для ПК осенью увеличился на треть. В 1,4 раза увеличился спрос на процессоры: самым популярным за период стал процессор AMD Ryzen 5 5600X. Также в два раза увеличился спрос на внутренние жёсткие диски. Чаще всего пользователи выбирают модели с памятью 1Тб. Они готовы отдать за них от 2 до 4 тысяч рублей.

Эксперты отметили ещё один тренд — рост интереса к наборам для самостоятельного ремонта и сборки ПК. Спрос на такие товары осенью вырос в 3,5 раза. Чаще всего в этой категории выбирают наборы с магнитными и прецизионными отвертками. В среднем россияне готовы потратить на такие товары от 400 до 900 рублей.

Ещё россияне продолжают обустройство домашних офисов. Так, спрос на принтеры и МФУ осенью вырос в 2,8 раза. На популярные устройства этих категорий россияне готовы потратить от 5 до 7 тысяч рублей.