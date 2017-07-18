CEO ритейлера X5 Retail Group Игорь Шехтерман рассказал «Коммерсанту» о современных предпочтениях покупателей.

По мнению Шехтермана, психологически покупатели устали от кризиса. В то же время, можно говорить о том, что большинство приспособилось к новым экономическим реалиям. Результаты этой адаптации – предпочтение, отдаваемое товарам более низкой ценовой категории (их кладут в корзины 2/3 покупателей), и повышенное внимание к различным промо-акциям (они интересны 70% потребителей).

При этом, CEO X5 Retail Group указывает на тот факт, что средняя сумма чека не изменилась, однако позиций в нём стало больше. То есть покупатели стремятся увеличить ассортимент покупок.

В конце 2016 года «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» обошли «Магнит» на российском продовольственном рынке. В планах ритейлера – удвоить «Пятерочку» и «Перекресток» за три года. Результат расширения сетей в 2016 году – 2167 новых магазинов и рост площади почти на 1 млн. квадратных метров.