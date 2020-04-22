По итогам 1-го квартала впервые более половины сделок в складах Московского региона cовершены компаниями e-commerce

По данным JLL, в 1-м квартале 2020 года суммарный объем сделок на складском рынке Московского региона составил 172 тыс. кв. м — это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики JLL прогнозируют, спрос в 2020 году сократится как минимум на треть и достигнет 0,9–1 млн кв. м.

Динамика спроса на склады Московского региона

Источник: JLL

Структура спроса значительно отличается от прошлых лет. Доля сектора e-commerce среди всего объема купленных и проданных площадей выросла со средних за последние 3 года 10% до 54% в 1-м квартале 2020 года, что является историческим максимумом. Такая высокая доля онлайн-ритейла объясняется как большим объемом спроса со стороны этого сектора в первом квартале, так и сравнительно небольшим объемом сделок на рынке в целом за январь-март 2020 года.

«Мы видим, что нынешняя социально-экономическая ситуация уже стала дополнительным стимулом к развитию сектора e-commerce, прежде всего, онлайн-ритейлеров, которые смогли оперативно предложить свои платформы и инфраструктуру более уязвимым сегментам: дистрибьюторам и офлайн-ритейлу. В ближайшей перспективе развитие получит и формат внутригородской логистики: фулфилмент и доставка „последней мили“. Эта тенденция продолжится в течение следующих нескольких лет, — комментирует Евгений Бумагин, руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL. — Еще одной особенностью прошедшего периода является увеличение доли краткосрочной аренды. Если ранее на такие сделки приходилось около 10% спроса, то сейчас почти половина площадей арендованы на период до года. В основном такие запросы приходят от онлайн-ритейлеров, которые стремятся в сжатые сроки удовлетворить резко возросший спрос. Заключение долгосрочных договоров сдерживается общей макроэкономической неопределенностью».

Есть изменения и в структуре по типам сделок: если за последние три года доля договоров аренды складских площадей составляла от 62% до 71%, то в 1 квартале 2020 года все известные на рынке сделки являются арендными. «Такая ситуация характерна для кризисных периодов. Увеличение доли сделок аренды и уменьшение доли купленных площадей наблюдалось как в 2009 году, когда заключались только арендные сделки, так и в 2015 году, когда доля арендных сделок составила 81%, — говорит Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL. — Это связано со стремлением компаний сократить свои предпринимательские риски в случае дальнейшего неблагоприятного развития ситуации на рынке».

Распределение спроса по типам сделок

Источник: JLL

Текущая неопределенность влияет и на ввод новых площадей. За 1-й квартал была введена в эксплуатацию 161 тыс. кв. м новых помещений — это на 22% больше значения аналогичного периода прошлого года. Несмотря на достаточно большой объем ввода для первых трех месяцев, в будущем он снизится. По прогнозам JLL, по итогам 2020 года может быть введена 931 тыс. кв. м складских площадей, что ниже показателей 2019 года на 15%. Также, ввиду текущей ситуации, сроки сдачи некоторых строящихся спекулятивных объектов могут быть перенесены.

Распределение будущих площадей за 2–4 кв. 2020 года по типам объектов

Источник: JLL

Доля свободных площадей на рынке Московского региона составила 3,1%. Однако, учитывая значительный объем спекулятивных площадей в будущем вводе, а также временное снижение спроса во 2-3 кварталах, доля вакантных площадей может прекратить свое снижение и составить около 3,5% к концу года.

Динамика свободных площадей и уровня вакантности на складском рынке Московского региона

Источник: JLL

По итогам 1-го квартала 2020 года максимальная ставка аренды в Московском регионе выросла до 4,1–4,2 тыс. руб. за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов). Укрепившись в первом квартале, в дальнейшем ставки приостановят рост по причине текущей макроэкономической ситуации.