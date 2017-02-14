По итогам 2016 года выручка платформы Price.ru возросла на 70%

Группа компаний Rambler&Co подвела итоги 2016 года по направлению электронной коммерции и сообщила, что в четвертом квартале выручка платформы Price.ru возросла на 70% по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году были проведены многочисленные изменения в интерфейсе сайта Price.ru. Разработчики площадки переработали навигацию, каталог, листинги и карточки моделей, чтобы дать пользователям еще больше информации о товарах рунета – отзывах, описаниях и характеристиках. Общее количество товарных предложений в сервисе в конце года превысило 23 миллиона офферов. На сайте запустили разделы «Промокоды», который агрегирует более 5000 купонов, а также «Скидка дня», где собраны 100 000 товаров с выгодными предложениями интернет-магазинов, которые обновляются раз в 12 часов. В дни распродаж «Черная пятница» и «Киберпонедельник» пользователи Price.ru получили доступ к актуальным скидкам, могли сравнить цены на электронику, товары для детей, бытовую технику и выбрать самые интересные предложения – в одном месте, на Price.ru, не переключаясь по сайтам магазинов.

Рафаэль Абрамян, исполнительный директор Rambler&Co: «Основные показатели эффективности Price.ru, как и любого агрегатора, – это количество и качество трафика, который мы отдаем интернет-магазинам, а также полученная выручка на приведенного пользователя. Не менее важно, насколько удобен наш сервис для любителей онлайн-шопинга. За год Price.ru достиг отличных результатов по всем направлениям – рост выручки на 1 визит в два раза, скорость сайта увеличилась в три раза. Оценив возможности платформы, в текущем году мы ожидаем не меньших темпов развития».

Осенью 2016 года сервис для сравнения цен Price.ru запустил cashback-сервис «Бумеранг», который возвращает пользователям часть денег от интернет-покупок. Проект позволил нарастить объем прямого трафика и повысить возвращаемость пользователей.

Елена Суховей, управляющий директор Price.ru: «Price.ru – уже не просто сервис сравнения товаров и цен, а платформа для выгодного шопинга. Мы создаем комфортную среду для интернет-покупателей, где делимся знаниями, как покупать то же самое, но дешевле. Мы агрегируем промокоды, скидки со всего интернета, рассказываем о лайфхаках, как экономить, привлекаем блогеров и экспертов, во время всероссийских распродаж даем пользователям возможность делиться друг с другом находками акций в специальном онлайн-чате, где они публикуют товары со скидками в режиме реального времени. Любители интернет-покупок оценили наши новые проекты. Мы видим, как растет количество подписчиков на сервисы и знание бренда Price.ru».

Аналитическое агентство Data Insight и IAB Russia назвали Price.ru маркетплейсом №1 в России по совокупности факторов: знание и использование (исследование проводилось среди экспертов отрасли). Согласно Tiburon Research, знание бренда Price.ru выросло вдвое по отношению к прошлому году.