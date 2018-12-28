По итогам 2018 года объём рынка ТВ достигнет 150 млрд рублей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подводит итоги развития рынка телевизоров в 2018 году и за последние шесть лет. Начиная с 2013 года, когда появился широкий спрос на телевизоры с поддержкой стандарта DVB-T2, россияне приобрели порядка 40 млн телевизоров на сумму около 700 млрд рублей. По итогам 2018 года объём рынка ТВ может достичь порядка 150 млрд рублей, что соответствует уровню 2013 года, а в штуках увеличится до 6 млн и впервые превысит результаты 2015 года, средняя цена телевизора снизилась на 5% до 24 000 рублей.

Рынок ТВ в 2018 году

За период с января по ноябрь 2018 года россияне приобрели около 5,2 млн штук на сумму 125 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 18% в натуральном выражении и 14% в денежном. Средняя цена снизилась год к году на 5% до 24 000 рублей. Спрос на ТВ по итогам 2018 года может составить 6 млн штук на сумму порядка 150 млрд рублей, что на 13-15% выше, чем годом ранее и соответствует общей динамике рынка бытовой электроники в России.

Примерно каждый пятый телевизор приобретён в интернете. Онлайн-продажи ТВ в России показали рост на 31% в штуках и 30% в денежном выражении.

«Для россиян телевизор все ещё является одним из главных средств получения информации. Ключевыми трендами являются увеличение спроса на „умные“ телевизоры с подключением к интернету, а также на модели с разрешением Ultra HD. Росту популярности способствует снижение средней цены, доступность рассрочки и подарочные подписки на онлайн-кинотеатры в комплекте с телевизором», — отметил руководитель департамента «Кино и звук» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Сергеев.

Категория Ultra HD растёт быстрее рынка, получив широкое распространение за счёт расширения ассортимента в среднем ценовом сегменте и снижением средней цены до 47 500 рублей. Технологии Smart TV и разрешение Ultra HD активно теперь представлены в массовом сегменте — в 2018 году доля моделей с ультравысоким разрешением достигла 22% в штуках и 44% в деньгах.

В 2018 году самым популярным сегментом являются модели с диагональю от 30 до 44 дюймов, на долю которых приходится более 60% проданных телевизоров. Ключевым остается тренд на увеличение диагонали.

Лидером российского рынка ТВ в штучном и денежном выражении по итогам 2018 года оказалась компания Samsung.

«Все модели наших телевизоров, представленные на российском рынке, оснащены встроенным тюнером DVB-Т2. C переходом на цифровое телевидение мы ожидаем рост продаж не менее 10% по сравнению со стандартными показателями в сегменте небольших диагоналей до 32 дюйма включительно и базовых UHD-моделей. При этом наиболее быстрорастущими сегментами оказались телевизоры с диагональю более 65 дюймов и телевизоры QLED. Тренд, во многом связанный с крупными спортивными событиями, сохраняется и будет актуален за счёт органического увеличения спроса на большие экраны с ультравысоким разрешением для просмотра контента высокого качества 4К и 8К. Доля 4K телевизоров в общих продажах Samsung Electronics ежегодно увеличивается примерно на 50%. Рост популярности Ultra HD во многом связан с расширением ассортимента в среднем ценовом сегменте и снижением средней цены. К началу 2019 года на модели 4К в России и странах СНГ будет приходиться половина продаж в денежном выражении. В ноябре на российском рынке появился телевизор Samsung QLED с разрешением 8K в диагоналях 75 и 85 дюймов. Спрос на данные модели уже превысил ожидания, поэтому в 2019 году планируется увеличение объёмов производства телевизоров QLED 8K», — отметил вице-президент департамента потребительской электроники Samsung Electronics в России Дмитрий Карташев.

Что случилось с рынком телевизоров за шесть лет

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» за последние шесть лет в России продано 40 млн телевизоров, 40% из них поддерживают технологию Smart TV.

Самыми популярными остались телевизоры среднего размера, с диагональю от 30 до 44 дюймов, на них в 2018 году, как и в 2013, приходится больше половины продаж в натуральном выражении. При этом уходят маленькие экраны — в 2013 году телевизоры с диагональю меньше 24 дюймов занимали 26% рынка, в 2018 — только 15%, а вот спрос на большие диагонали растёт — если шесть лет назад на долю моделей от 45″ приходилось 26% продаж в деньгах и 10% в штуках, то в 2018 году спрос на большие телевизоры вырос вдвое и достиг 48% и 20% соответственно.

Востребованными брендами у россиян остаются Samsung и LG. Но если в 2013 году в пятёрку лидеров помимо них входили ещё Philips, Supra, Toshiba, то в 2018 изменения в структуре рынка происходят за счёт ужесточения конкуренции и появления новых производителей из Китая, которые предлагают модели из нижнего и среднего ценового сегмента: Haier, Hisense, TCL и др. Лидирующие бренды делают акцент на развитии технологий OLED и QLED, 4К и 8К для более дорогих моделей. Устойчивым позициям Samsung и LG отчасти также способствует собственное производство в России, которое помогает оптимизации расходов.

Пик спроса на телевизоры с поддержкой 3D пришелся на 2013 год, когда их рыночная доля достигла 50% в деньгах и 28% в штуках. Однако продажи моделей с поддержкой трехмерного изображения в дальнейшем не получили широкого распространения из-за довольно высокой стоимости (в 2013 году средняя стоимость составила 41 000 руб.), необходимости приобретения дополнительного аксессуара и небольшого количества контента. В 2016 году лидеры рынка объявили об остановке производства 3D-телевизоров и в 2017 году число продаваемых устройств снизилось до 1%. Производители сосредоточились на развитии телевизоров с разрешением 4К и технологии расширенного динамического диапазона (HDR). Если в 2015 году доля телевизоров с поддержкой технологии HDR, приближающей изображение к реальному, составляла 4% в штуках, то на текущий момент объем достиг 22%. Категория телевизоров 4К (Ultra HD) с разрешением 3840×2160, растёт быстрее рынка, получив широкое распространение за счёт расширения ассортимента в среднем ценовом сегменте и снижением средней цены до 47 500 рублей. Продажи телевизоров с ультравысоким разрешением начались в 2014 году и к октябрю 2018 году достигли 22% в штуках и 44% в деньгах.