По следам Accessorize и Mexx: C&A уходит из из России

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций C&A Europe Торсен Рольфес сообщил РНС о решении компании прекратить сотрудничество с российским франчайзи и уйти с российского рынка.

По словам Торсена, решение о прекращении отношений франчайзи «Российская торговая группа» (РТГ) и C&A Europe приняли к обоюдному удовлетворению. Со стороны C&A, причиной стали новые положения стратегии компании, которые подразумевают отказ от работы по франшизе.

Сеть C&A объединяет около 2000 магазинов в 21 стране мира. Головной офис компании находится в в Дюссельдорфе (Германия). В России работали 14 универмагов C&A (2014 год). Под брендом C&A производится одежда и аксессуары для мужчин, женщин и детей.

C&A – третий за последнее время бренд, принявший решение свернуть бизнес в России. Ранее о завершении своей деятельности здесь заявили сеть Accessorize (ритейлер Podium Market) и Mexx.