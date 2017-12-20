Победителем МЕГА ACCELERATOR стала команда Beesender

IKEA Centres Russia объявила итоги второго МЕГА ACCELERATOR — проекта, посвященного поиску инновационных решений по улучшению покупательского опыта гостей торговых центров МЕГА. Победителем акселератора стал стартап Beesender, разработчик программы для омниканального общения.

Из 9 команд, прошедших в финал, по итогам трех месяцев активной работы акселератора, жюри выбрало команду Beesender, решение которой позволяет создавать разнообразные тренинги и поддерживать компетенции сотрудников с помощью чат-ботов. В МЕГЕ Дыбенко был проведен пилотный запуск проекта, в котором приняли участие 68 сотрудников МЕГИ и партнеров IKEA Centres Russia.

При выборе победителя МЕГА ACCELERATOR оценивались потенциал стартапа для решения задач компании, степень адаптации продукта, какие возможности он создает для покупателя, прогресс участников в ходе акселератора, готовность продукта к внедрению и возможность масштабирования на всю сеть торговых центров. Победитель второго акселератора получит 2 000 000 рублей вместе с возможностью реализовать свой проект в торговых центрах МЕГА.

За время проекта 7 из 9 команд протестировали свои решения в торговых центрах МЕГА и магазинах ИКЕА. В тестах принимали участие гости и арендаторы МЕГИ, а также сотрудники компании IKEA Centres Russia.

«Мы стремимся превратить МЕГИ в общественные пространства, где наши гости смогут проводить время с семьей и друзьями в приятной и комфортной атмосфере, а это невозможно без инновационных решений и идей, источником которых служит МЕГА ACCELERATOR», — говорит Милен Генчев, генеральный директор IKEA Centres Russia.