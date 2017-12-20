Победителем МЕГА ACCELERATOR стала команда Beesender
IKEA Centres Russia объявила итоги второго МЕГА ACCELERATOR — проекта, посвященного поиску инновационных решений по улучшению покупательского опыта гостей торговых центров МЕГА. Победителем акселератора стал стартап Beesender, разработчик программы для омниканального общения.
Из 9 команд, прошедших в финал, по итогам трех месяцев активной работы акселератора, жюри выбрало команду Beesender, решение которой позволяет создавать разнообразные тренинги и поддерживать компетенции сотрудников с помощью чат-ботов. В МЕГЕ Дыбенко был проведен пилотный запуск проекта, в котором приняли участие 68 сотрудников МЕГИ и партнеров IKEA Centres Russia.
При выборе победителя МЕГА ACCELERATOR оценивались потенциал стартапа для решения задач компании, степень адаптации продукта, какие возможности он создает для покупателя, прогресс участников в ходе акселератора, готовность продукта к внедрению и возможность масштабирования на всю сеть торговых центров. Победитель второго акселератора получит 2 000 000 рублей вместе с возможностью реализовать свой проект в торговых центрах МЕГА.
За время проекта 7 из 9 команд протестировали свои решения в торговых центрах МЕГА и магазинах ИКЕА. В тестах принимали участие гости и арендаторы МЕГИ, а также сотрудники компании IKEA Centres Russia.
«Мы стремимся превратить МЕГИ в общественные пространства, где наши гости смогут проводить время с семьей и друзьями в приятной и комфортной атмосфере, а это невозможно без инновационных решений и идей, источником которых служит МЕГА ACCELERATOR», — говорит Милен Генчев, генеральный директор IKEA Centres Russia.
«Участие в МЕГА ACCELERATOR стало для Beesender трамплином, мы поняли, как и каким компаниям предлагать наш продукт. Победа в акселераторе придала нам уверенности. Обратная связь и от самой МЕГИ, и от ее арендаторов подтвердили востребованность наших технологий», — комментирует СЕО Beesender Олег Чаевский.