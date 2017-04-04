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Почему в картинках для классических объявлений Яндекс.Директа не нужны логотипы и буквы

Команда Яндекс.Директа рассказала, почему пользователям не нужны логотипы и буквы в изображениях для классических объявлений.

Специалисты провели эксперимент, добавив к текстовой рекламе в соцсетях красивые фоновые заглушки. Это привело к тому, что CTR объявлений вырос в среднем на 30%. Поэтому Яндекс начал добавлять заглушки в те объявления для сетей, к которым рекламодатели пока не подобрали релевантные изображения.

Система автоматически добавляет заглушки разных цветов. При показе на площадке она «подгоняет» цвет фона к цвету заголовка объявления. Это делается для того, чтобы условная «картинка» гармонично вписывалась в контекст рекламного предложения и не мешала контакту с пользователем. Для объявлений с фоновыми заглушками нет никаких порогов по ценам.

Команда Директа рекомендует использовать изображения без дополнительных элементов. Это позволит не перегружать объявления.

Для брендированных сообщений рекомендуется запустить графическую рекламу в Директе. Инструменты графических кампаний позволяют не только загружать уже готовые креативы, но подготовить новые непосредственно в интерфейсе. Это позволит создать полноценный медийный баннер – с привлекательным изображением, лого, текстом и высокой эффективностью.

Автор: Анна
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