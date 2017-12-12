Почта Банк и «Пятёрочка» выпустили кобрендинговую кредитную карту

С 11 декабря оформить кредитную карту, объединяющую в себе все преимущества программы лояльности торговой сети «Выручай-карта» и возможность использования средств банка, можно в клиентских центрах «Почта Банка» на всей территории присутствия сети «Пятёрочка», которая охватывает 63 региона Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Уральского, Южного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов. Клиенту достаточно иметь при себе паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.

Кредитная карта «Пятёрочка» обладает лимитом от 10 до 500 тысяч рублей и возобновляемым беспроцентным периодом, который составляет 60 дней. Кредитное решение принимается банком в течение 5 минут, выдача неименной карты производится моментально.

«Дебетовая карта „Пятёрочка“ пользуется высокой популярностью — за три с половиной месяца с момента ее запуска было выдано порядка 300 тысяч карт. Мы продолжаем повышать ее функциональность и, реагируя на обратную связь клиентов, выпустили продукт с кредитной составляющей. Новая карта позволит клиентам не только накапливать баллы в программе лояльности торговой сети, но и с комфортом пользоваться средствами банка благодаря возобновляемому беспроцентному периоду», — отметил вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса «Почта Банка» Григорий Бабаджанян.

За любую покупку с помощью карты «Пятёрочка» на счет покупателя в программе лояльности торговой сети начисляются баллы. За покупки в «Пятёрочке» — по 3 балла за каждые 20 рублей в чеке на сумму до 555 рублей и по 4 балла за каждые 20 рублей в чеке на сумму больше 555 рублей. Кроме того, баллы начисляются за покупки по карте в любых других магазинах, в том числе в интернете — по 2 балла за каждые 20 рублей в чеке. При следующих покупках в «Пятёрочке» баллы со счета можно списать по курсу 10 баллов за 1 рубль скидки в чеке, при этом скидка может составить до 100% от стоимости покупки.

Для держателей карт «Пятёрочка» торговая сеть формирует персональные предложения, например, о начислении дополнительных баллов за покупку определенных товаров. За первую транзакцию по карте и в честь дня рождения владельца на нее поступает по 2500 баллов «Пятёрочки», что в сумме эквивалентно 500 руб. скидки на покупку в торговой сети.

Если у пользователя есть карта программы лояльности «Выручай-карта», то он может оформить карту «Пятёрочка» от «Почта Банка» и объединить балльные счёта. Начисление баллов по карте «Пятёрочка» происходит в течение 14-30 дней со дня покупки (в зависимости от магазина).

Баллы начисляются за покупку всех товаров, включая акции и промо-предложения торговой сети, но не могут быть начислены за оплату минимальной розничной стоимости алкогольной и табачной продукции. Перед покупкой в магазинах сети карту нужно предъявить кассиру для сканирования штрих-кода и сообщить о своём желании списать баллы. Баллы имеют срок годности — 12 месяцев с момента начисления. Узнать свою историю покупок и транзакций по карте «Пятёрочка» можно в интернет-банке и мобильном приложении «Почта Банка», а баланс баллов и порядок начисления за ту или иную покупку — в личном кабинете на сайте торговой сети.