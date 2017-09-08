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«Почта Банк» начнёт выдавать посылки

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Финансовые организации

В ходе Восточного экономического форума «Почта Банк» и Почта России подписали меморандум о взаимодействии, направленный на масштабирование проекта по выдаче предоплаченных регистрируемых отправлений с товарным вложением клиентам банка в клиентских центрах финансовой организации в отделениях почтовой связи. Свои подписи под документом поставили президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко и генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В преддверии пикового периода дополнительные окна позволят увеличить скорость обслуживания клиентов. Возможность обратиться за услугой есть как у действующих, так и у новых клиентов банка. Получатель почтового отправления может стать клиентом «Почта Банка», оформив непосредственно перед получением посылки бесплатный сберегательный счет, к которому выдается неименная пластиковая карта. После этого сотрудник «Почта Банка» в этом же окне произведет выдачу посылки по стандартной процедуре Почты России. Клиенту необходимо будет иметь при себе паспорт и мобильный телефон.

Пилотный проект проходил в почтовых отделениях Москвы и Московской области с февраля по август 2017 года. В нем было задействовано 55 отделений почтовой связи. По итогам теста количество отправлений, выданных сотрудниками банка, выросло со 140 в феврале до 5614 штук в августе. При этом за время развития проекта доля продаж сберегательных счетов в пилотируемых клиентских центрах отделений почтовой связи выросла до 56%.

«Реализация данного проекта стала возможна благодаря уникальной возможности синергии почтового и банковского бизнеса. Пилотные выдачи корреспонденции в банковских окнах показали отличные результаты, ими довольны и мы, и наш акционер в лице Почты России, поэтому было принято решение о дальнейшем масштабировании проекта. Уверен, посетители отделений почтовой связи по достоинству оценят новый сервис и те очевидные преимущества, которые он дает», — отметил президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.

Постепенно к проекту будут подключены более 3500 клиентских центров Почта Банка в отделениях почтовой связи.

«Мы продолжаем работу, направленную на повышение качества обслуживания в почтовых отделениях. Теперь клиенты кредитной организации смогут воспользоваться удобным сервисом по получению посылок и через банковское окно. А те пользователи услуг почтовой связи, кто ещё не являются клиентами банка смогут оценить все преимущества второго по объему розничной сети банка страны», — сказал генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В ближайшее время возможность получения посылок (в том числе из интернет-магазинов) и писем дополнит «Пакет онлайн-покупателя» — набор опций, который доступен клиентам при совершении покупок в режиме онлайн картой «Почта Банка» на сумму от 7,5 тысяч рублей (единовременно или за несколько транзакций). Сегодня «Пакет онлайн-покупателя» включает в себя гарантию лучшей цены, бесплатный возврат товара отправителю и бесплатный ремонт техники.

Компании и сервисы: Почта Банк
Автор: Анна
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