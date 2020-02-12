Почта Банк запустил кобрендовую карту «Магнит» по всей стране

Почта Банк масштабировал на всю страну кобрендовый проект с одним из лидеров отечественного рынка ритейла — торговой сетью «Магнит». Теперь во всех магазинах сети действуют условия по начислению повышенных бонусов за покупки по карте «Магнит» от Почта Банка. Выпустить карту можно в более чем 4 тыс. точек обслуживания банка во всех регионах присутствия сети «Магнит».

Кобрендовая карта Почта Банка и торговой сети «Магнит» стартовала в августе 2019 года. Карта на базе платежной системы «Мир» позволяет получать бонусы за покупки не только в «Магните», но и во всех других магазинах, кроме продуктовых. Держателям начисляется до 4% от суммы покупок по итогам месяца на бонусный счет, при этом чем больше оплат проходит по карте, тем выше размер бонусов за покупки. В первые 30 дней владельцев карты ждет повышенное начисление бонусов. Начисленные бонусы можно посмотреть в мобильном приложении «Магнита» и расплатиться ими в торговых точках сети. Все карты поддерживают бесконтактную технологию оплаты. Оформить карту «Магнит» можно всего за 1 визит в банк, нужен только паспорт и номер мобильного телефона. Оформление карты бесплатное, если она является первой к сберегательному счету.

Кроме того, на эту карту можно получать зарплату или пенсию, одновременно накапливая средства за счет начисления до 6% процентов годовых на остаток на сберегательном счете. А по программе лояльности платежной системы «Мир» — получать возврат части средств, потраченных на покупки у партнеров программы. По карте также предоставляется дополнительная скидка 3% при покупке лекарств по программе «Моё здоровье».

«Наша задача — сделать программу лояльности максимально интересной для покупателей, в том числе дать возможность быстрее накапливать бонусы через дополнительные сервисы. Теперь партнерство с Почта Банком покрывает всю географию присутствия „Магнита“, поэтому каждый покупатель в 65 регионах страны может воспользоваться преимуществами кобрендовой карты и больше экономить. Мы уделяем большое внимание развитию кроссформатной программы лояльности, поэтому будем и дальше предлагать покупателям выгодные опции», — прокомментировал заместитель генерального директора — коммерческий директор розничной сети «Магнит» Владимир Сорокин.