+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Почта Банк запустил кобрендовую карту «Магнит» по всей стране

Почта Банк масштабировал на всю страну кобрендовый проект с одним из лидеров отечественного рынка ритейла — торговой сетью «Магнит». Теперь во всех магазинах сети действуют условия по начислению повышенных бонусов за покупки по карте «Магнит» от Почта Банка. Выпустить карту можно в более чем 4 тыс. точек обслуживания банка во всех регионах присутствия сети «Магнит».

Кобрендовая карта Почта Банка и торговой сети «Магнит» стартовала в августе 2019 года. Карта на базе платежной системы «Мир» позволяет получать бонусы за покупки не только в «Магните», но и во всех других магазинах, кроме продуктовых. Держателям начисляется до 4% от суммы покупок по итогам месяца на бонусный счет, при этом чем больше оплат проходит по карте, тем выше размер бонусов за покупки. В первые 30 дней владельцев карты ждет повышенное начисление бонусов. Начисленные бонусы можно посмотреть в мобильном приложении «Магнита» и расплатиться ими в торговых точках сети. Все карты поддерживают бесконтактную технологию оплаты. Оформить карту «Магнит» можно всего за 1 визит в банк, нужен только паспорт и номер мобильного телефона. Оформление карты бесплатное, если она является первой к сберегательному счету.

Кроме того, на эту карту можно получать зарплату или пенсию, одновременно накапливая средства за счет начисления до 6% процентов годовых на остаток на сберегательном счете. А по программе лояльности платежной системы «Мир» — получать возврат части средств, потраченных на покупки у партнеров программы. По карте также предоставляется дополнительная скидка 3% при покупке лекарств по программе «Моё здоровье».

«Наша задача — сделать программу лояльности максимально интересной для покупателей, в том числе дать возможность быстрее накапливать бонусы через дополнительные сервисы. Теперь партнерство с Почта Банком покрывает всю географию присутствия „Магнита“, поэтому каждый покупатель в 65 регионах страны может воспользоваться преимуществами кобрендовой карты и больше экономить. Мы уделяем большое внимание развитию кроссформатной программы лояльности, поэтому будем и дальше предлагать покупателям выгодные опции», — прокомментировал заместитель генерального директора — коммерческий директор розничной сети «Магнит» Владимир Сорокин.

«Интерес клиентов к этому выгодному продукту, позволяющему сэкономить на повседневных расходах, обеспечил успешный старт нашего партнерства и продемонстрировал потенциал этой программы. Синергия сервисов двух компаний с масштабными региональными сетями и крупными клиентскими базами позволяет рассчитывать на эффективное совместное продвижение и сильные позиции на рынке», — отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

12 февраля / Комментарии
«Перекрёсток» запустил первую премиальную СТМ

«Перекрёсток» запустил первую премиальную СТМ

Торговая сеть «Перекрёсток» запустила первую собственную торговую марку (СТМ), ориентированную на премиальный сегмент. Продукция под брендом Market Collection уже появилась во всех магазинах сети.

далее →

12 февраля / Комментарии
«Магнит» откроет 1100 магазинов дрогери в 2020 году

«Магнит» откроет 1100 магазинов дрогери в 2020 году

В прошлом году компания запустила 1176 магазинов «Магнит Косметик». Это рекордное число открытий за всю историю формата, начиная с 2010 года. В текущем году компания сохранит высокую динамику развития сети дрогери.

далее →

12 февраля / Комментарии
Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны с поддержкой бесконтактных платежей достигли половины продаж

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны с поддержкой бесконтактных платежей достигли половины продаж

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на смартфоны с модулем бесконтактной передачи данных (NFC) в 2019 году. Продажи девайсов с поддержкой технологии выросли более чем на 20% в штуках, а их доля достигла половины рынка в натуральном выражении.

далее →

10 февраля / Комментарии
Дагмара Иванова назначена управляющим директором бренда "М.видео"

Дагмара Иванова назначена управляющим директором бренда "М.видео"

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет том, что Совет директоров утвердил кандидатуру Дагмары Ивановой на должность управляющего директора «М.Видео». Дагмара Иванова сменит на этой позиции Стива Льюиса, который принял решение покинуть компанию.

далее →

10 февраля / Комментарии
Продажи X5 Retail Group обогнали Amazon и Nike по темпам роста

Продажи X5 Retail Group обогнали Amazon и Nike по темпам роста

Продажи российской компании X5 Retail Group за последние пять лет выросли больше, чем выручка Amazon и Nike, говорится в новом рейтинге крупнейших мировых розничных продавцов Deloitte.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!