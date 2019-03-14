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Mail.Ru запускает функцию группировки писем из интернет-магазинов на основе машинного обучения

Почта Mail.ru запустила функцию группировки писем с онлайн-заказами с отслеживанием статуса покупки. Эта возможность доступна не только для новых покупок но и для покупок, совершенных за последние два месяца.

C помощью группировки заказов покупатель сможет сразу увидеть, какой именно товар приобрел и когда он будет доставлен. Все новые подробности о статусе доставки сообщаются в теме письма.

Функция разработана на базе машинного обучения. Именно на его основе в письмах выделяются основные сущности: номер заказа, его состав, стоимость и статус.

Новая функция группировки писем уже доступна для таких интернет-площадок, как AliExpress, Wildberries, Ozon, KupiVip. Письма с информацией о заказах также группируются для покупателей интернет-магазинов косметики (Oriflame, Faberlic), одежды и обуви (Lamoda, Wildberries, Rendez-Vous), электроники и бытовой техники (М.Видео и Эльдорадо). Всего в списке более 50 крупнейших интернет-магазинов.

Кроме того, эксклюзивно для самой крупной интернет-площадки AliExpress Почта Mail.ru реализовала «шапку заказа» (блок наверху перед основным письмом), в которой отображается название товара и условия доставки. Там же можно перейти к подробностям или посмотреть другие заказы на сайте магазина. Пока что «шапка заказа» работает только для Web-интерфейса Почты. В ближайшее время эта опция будет доступна и для остальных интернет-магазинов.

Автор: Анна
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